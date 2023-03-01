يلا شوت ليفربول ضد ولفرهامبتون | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 1-03-2023 في الدوري الانجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقدم الفجر الرياضي  بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 1-03-2023 في الدوري الانجليزي، بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الخامسة والعشرين، خاصة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون
وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، وذلك قبل انطـلاق مباراة ليفربول ضد فريق وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة الــقدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكــم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة
ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الخامسة والعشرين ضـمن بطـولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القــــدم، عند الســاعة الحادية عشر مســاءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب أنفيلد.

ويأتي نادي ليفربول في المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف وذلك برصيد 36 نقطة، بعد خوض 23 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 10 مواجهات،تعادل في 6 مباريات، وخــسر في 7 مناسبات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب
ويأتي نادي وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر جدول ترتيب البريمـيرليج برصيد 24 نقـطة، بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات وهزم في 12 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “ليفربول”
حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع:أكسندر أرنولد، جوميز، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: نونيز، محمد صلاح، جاكبو.

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