يلا شوت: مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يوتيوب Yalla Shoot هدف محمد صلاح

أمسية مثيرة مع فريق ليفربول ولفرهامبتون في ليالي الدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم، كورا لايف، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سيكون في موعد الليلة ومواجهة قوية عندما يلتقي ليفربول. ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من 23 مباراة، ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يحتل ولفرهامبتون المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة تم جمعها من 24 مباراة.

ويلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون الليلة التاسعة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة العاشرة بتوقيت القاهرة - مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - السعودية والبحرين، قطر وعمان والكويت والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات - أبو ظبي ودبي.

ملعب مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وولفرهامبتون الليلة في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

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محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد ولفرهامبتون

من المنتظر أن يقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول المتوقع الليلة ضد ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة بين ليفربول وولفرهامبتون من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع ضد ولفرهامبتون الليلة مكونًا من التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، إبراهيما كوناتي، روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.