غرفة التجارية العربية البرازيلية تنظم فعالية في الإمارات للتعريف بمنتجات "الحلال"

نظَّمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالتعاون مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil) فعالية للترويج للمنتجات البرازيلية الحلال في سوق دولة الإمارات في إطار مشروع “الحلال في البرازيل” وجمعت الفعالية، التي هدفت إلى زيادة مشاركة الشركات البرازيلية في سوق الحلال العالمي، مجموعة من قادة الأعمال من الدول العربية والبرازيل.



حضر الفعالية مسؤولون ورجال أعمال ودبلماسيون وممثلون عن قطاع التمور في المملكة العربية السعودية والشركات المصدرة للمنتجات والمشروبات البرازيلية إلى الدول العربية.



وأشادت تاتيانا رييرا، مديرة عمليات مكتب الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات في دبي بمشروع “الحلال في البرازيل”والذي سيعزز من العمليات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والدول الإسلامية التي تطلب شهادة "حلال".

وقالت رييرا: " نحتفل اليوم بتدشين خطوة جديدة نحو ترسيخ العلاقة القائمة ما بين الغرفة العربية البرازيلية والوكالة، حيث ستعزز هذه الشراكة من وجود المنتجات البرازيلية الحلال في دولة الإمارات."



وأكَّدت إليانا زغيب القائمة بأعمال سفير البرازيل لدى الدولة أن الفعالية أتاحت للشركات فرصة توسيع شبكة علاقاتها، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمعرض "جلفود"، أكبر معرض في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة.



وخلال الفعالية، أطلقت الرابطة البرازيلية كتابًا للشركات الساعية للحصول على شهادة "حلال". وأشار ريكاردو سانتين، رئيس الرابطة إلى أن الكتاب يلقي الضوء على الإجراءات التي تتبعها الشركات والمراحل التي تمر بها للحصول على شهادات الحلال وتوسيع نشاطهم في الدول العربية.

وأكَّد تامر منصور، الأمين العام والمدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن مشروع "الحلال في البرازيل" يهدف إلى توسيع نطاق أعمال قطاع البروتين الحيواني في البرازيل، حيث قال: "يعد "الحلال في البرازيل" مشروعًا رائدًا إذ يتيح إمكانية تدريب الشركات الراغبة في دخول سوق المنتجات الحلال، ويسلِّط الضوء على أهمية البرازيل في قطاع الأغذية الحلال. فالبرازيل لا تريد أن تقتصر أعمالها على البروتين فقط، حيث نهدف إلى أن تكون كافة منتجاتنا حاملة لشهادة "حلال"."



من جهته، قدَّم إستيفاو كارفاليو، مستشار المشاريع الاستراتيجية لدى الغرفة التجارية العربية البرازيلية، شرحا حول مراحل مشروع "الحلال في البرازيل".



والجديرذكرة ان مشروع "الحلال في البرازيل" هو مشروع تابع للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالشراكة مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات، حيث يهدف إلى تعزيز الحضور العالمي للمنتجات البرازيلية الحلال في السوق العالمي، وتعزيز ثقافة التصدير البرازيلية إلى الدول الإسلامية وغير الإسلامية من خلال مشروع يعمل على تعزيز الأعمال التجارية الدولية.