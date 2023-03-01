إليكم الآن.. مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقبلة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وكان لاعبي القلعة البيضاء قد تلقوا الهزيمة أمام الترجي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد رادس بتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وجاء الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا  التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة  كالتالي:

الترجي التونسي 9 نقاط
المريخ 4 نقاط
شباب بلوزداد 3 نقاط 
الزمالك نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية مواعيد مباريات القلعة البيضاء المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها.

الزمالك والترجي التونسي

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المخضرم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والإمارات.

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الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

ويستعد لاعبي القلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم 17 من شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والإمارات.

الزمالك والمريخ السوداني

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المريخ السوداني، يوم 31 من شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل فعاليات مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة لقنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية عبر القناة الأرضية.

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