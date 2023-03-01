مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل حول سوق الكانتو لـ أمير كرارة ومي عز الدين

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سوق الكانتو
سوق الكانتو

مسلسلات رمضان 2023، من أبرزاهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن مسلسل سوق الكانتو لكلا من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، وباقة من ألمع النجوم المتألقين.

مسلسل سوق الكانتو

يخوض الفنان أمير كرارة ماراثون السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل سوق الكانتو" ضمن مسلسلات رمضان 2023، والعمل الجديد يقدم رؤية درامية مختلفة لتاريخ مهم في مصر.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

المسلسل بطولة كلا من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وكمال أبو رية وسلوى عثمان وعبد العزيز مخيون والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي.

موعد مسلسل سوق الكانتو

وشارك أمير كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا حول المسلسل وكتب «سوق الكانتو رمضان ٢٠٢٣ إن شاء الله، للمخرج الكبير حسين المنباوي مدير التصوير اسلام عبدالسميع والمؤلف هاني سرحان واشراف الإنتاج حسام شوقي والمنتج الفني فتحي إسماعيل  ومهندس الديكور أحمد عباس صابر وستايلست مروه عبدالسميع وتصوير البوسترات شريف مختار وكل سنة وانتم طيبين»، وفور الإعلان عن موعد العرض والقنوات الناقلة سيتم طرح التفاصيل لاحقا.

كما نشرت الفنانة مي عز الدين على حسابها الرسمي عبر «إنستجرام» صورة البوستر الأخير، وكتبت «سوق الكانتو رمضان ٢٠٢٣ بإذن الله والتوفيق من عند الله».

يراهن الفنان أمير كرارة على أجواء الثلاثينيات في السباق الرمضاني المقبل بمسلسله «سوق الكانتو»، بعد عدة أعمال ناجحة قدمها في موسم رمضان على مدى الأعوام الماضية، بدأها بمسلسل «طرف ثالث» في عام ٢٠١٢ وشاركه في البطولة كلا من محمود عبدالمغني وعمرو يوسف، وبعدها توالت أعمال أمير كرارة في رمضان

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