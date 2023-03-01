مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل قصة ألف حمد الله على السلامة لـ يسرا

مسلسلات رمضان 2023، من أبرزاهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن مسلسل ألف حمد الله على السلامة للفنانة يسرا، أكدت عن تقديمها جرعة غير مسبوقة من الكوميديا في مسلسلها الجديد ألف حمد الله على السلامة المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وأشارت أن تقدم هذا العام دراما كوميدي اجتماعي، وتجدد في إطلالتها للجمهور بعدما قدمت في السنوات السابقة جرعة مكثفة من مسلسلات الغموض والتراجيديا.

يسرا تتحدث عن فريق العمل

تحدثت يسرا عن فريق العمل في مسلسل " ألف حمدالله على السلامة " قائلة: "سعيدة بالتعاون مع هذه المجموعة الرائعة، مثل شيماء سيف ومحمد ثروت، خفة الدم غير عادية، وغصب عني ببوظ لهم اليوم ألف مرة؛ لأني بضحك من إيفيهاتهم، وفي ناس بيموتوا من الضحك ورا الكاميرا، حتى الأدوار الصغيرة هنلاقي ناس مهمة جدًا مثل الفنان بيومي فؤاد الذي سيشارك كضيف شرف في بداية الحلقات".

أبطال مسلسل ألف حمد الله على السلامة

بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، سماء إبراهيم، ومطرب المهرجانات عنبة الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة، ومن تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

تفاصيل الشخصية التي ستجسدها يسرا

تجسد يسرا شخصية دكتورة سميحة جاهين السويسي، التي تعود إلى مصر، وتتخلى عن غربتها في الخارج، لتنفيذ وصية زوجها بالعودة وحصولها على نصيبها الشرعي من الميراث، وتكتشف بعد وصولها أسرار ومفاجآت.

آخر أعمال يسرا

خاضت الفنانة يسرا السباق الرمضاني العام الماضي، بمسلسل «أحلام سعيدة» مع غادة عادل، شيماء سيف، مى كساب، هشام إسماعيل، نبيل نور الدين، عماد رشاد، نور محمود، أوتاكا، سامي مغاوري، عفاف مصطفى، ميسرة، جيهان الشماشيرجي، وآخرين والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.