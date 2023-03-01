مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل دورروبي في مسلسل حضرة العمدة

مسلسلات رمضان 2023، من أبرزاهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن روبى وتصوير مسلسلها «حضرة العمدة» مع المخرج عادل أديب في أول تعاون لها مع المنتج ريمون مقار وهذا العمل من المفترض أن يشارك في البطولة أحمد رزق وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغنى، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وأحمد بدير، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة وحسام داغر.

تفاصيل دور روبي في حضرة العمدة

تخوض الفنانة روبي السباق الرمضاني بمسلسلها حضرة العمدة وتجسد دور امرأة قوية تقود قرية بالكامل بعد أن تمر بمغامرات وإثارة كبيرة من أجل الفوز بمنصب العمدة وبداية فترة حكمها وقيادتها للقرية.

وتجسد روبى خلال المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس التي تعمل لدى الجامعة الأمريكية، ولكن بسبب ضغوط أهلها عليها قررت العودة إلى القرية من أجل الترشح لمنصب العمدة.

وتسبب فوز الفنانة روبي بدور العمدة في المسلسل في إحداث حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض حيث إن فكرة أن تتولى فتاة شابة مقاليد حكم القرية ومنصب العمدة فيها كان أمرا مقتصرا على الرجال فقط ولم يكن للنساء أي دور فيه.

ويعد فوز الفنانة روبي بمنصب العمدة خروجا على المألوف في القرى في تحديد من يقودها وتكون له الكلمة العليا فيها.

فريق عمل حضرة العمدة

مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ويشارك روبي في بطولته النجم محمود عبد المغني، والنجمة القديرة سميحة أيوب.

كما يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى الوجوه الشابة ومنهم: بسمة، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، أحمد بدير، كريم عبد الخالق، محمد الصاوي.

ويشارك في المسلسل أيضا نهلة سلامة وحسام داغر وصولا عمر، والمسلسل من إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.