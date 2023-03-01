مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل حول مسلسل الأجهر لـ عمرو سعد

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الاجهر
الاجهر

مسلسلات رمضان 2023، من أبرزاهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن الأجهر، حيث يواصل عمرو سعد تصوير مسلسله الشعبي «الأجهر» في بيروت.

وبدأ المخرج ياسر سامى التصوير منذ شهر تقريبًا ويشارك في بطولته أحمد مجدى، ناهد السباعى، درة، سيد رجب وسارة سلامة ونور النبوى وتأليف ورشة ملوك التي تعاون معها عمرو سعد في مسلسليه «ملوك الجدعنة» و«توبة».

عمرو سعد يروج لمسلسله الرمضاني المقبل

روج الفنان عمرو سعد لمسلسله الرمضاني المقبل الأجهر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر الفنان عمرو سعد البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه وعلق عليه قائلًا: "الفهد صحي تاني اللي خايف يروح الاجهر رمضان 2023".

ويستعد الفنان عمرو سعد لفيلم جديد يحمل عنوان «شقو» مع الفنانة الكبيرة يسرا والفنان محمد ممدوح، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال عمرو سعد الدرامية

ويعتبر أخر اعمال عمرو سعد مسلسل توبه، وشاركه البطولة كلا من صبا مبارك، محمد دياب، محمد لطفي، ماجد المصري، انتصار، رحاب الجمل، أسماء أبو اليزيد، يوسف إسماعيل، أحمد حبشي، حسن أبو الروس، وآخرون، وهو من تأليف محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، اخراج أحمد صالح.

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