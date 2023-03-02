أسعار الدولار بالبنوك اليوم بعد ارتفاع البنزين

سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرار بداية تعاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع، وذالك بعد قرار الحكومة برفع اسعار البنزين بقيمة تتراوح بين 75 قرشا إلى 1 جنيها للتر الواحد.

أسعار الدولار اليوم الخميس 3 مارس 2023:

أسعار الدولار مقابل الجنيه لمصري بداية تعاملات اليوم بالبنوك:

سعر الدولار اليوم الاربعاء 1 مارس 2023 بالبنك المركزي:

30.58 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء.

30.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك مصر:

30.48 جنيه للشراء.

30.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف ابو ظبي الاسلامي:

30.36 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك كريدي أجريكول:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم باالمصرف المتحد:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك قناة السويس:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

ارتفاع اسعار البنزين في مصر بداية من اليوم 3 مارس 2023:

وأعلن مجلس الوزراء أمس، أنه فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

وزاد سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ا تصبح كالآتى: