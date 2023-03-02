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أسعار الدولار بالبنوك اليوم بعد ارتفاع البنزين

الاقتصاد
أسعار الدولار بالبنوك
أسعار الدولار بالبنوك بعد زيادة البنزين

سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرار بداية تعاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع، وذالك بعد قرار الحكومة برفع اسعار البنزين بقيمة تتراوح بين 75 قرشا إلى 1 جنيها للتر الواحد.

 

أسعار الدولار اليوم الخميس 3 مارس 2023:

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه لمصري بداية تعاملات اليوم بالبنوك:

سعر الدولار اليوم  الاربعاء 1 مارس 2023 بالبنك المركزي:

30.58 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء.

30.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك مصر:

30.48 جنيه للشراء.

30.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف ابو ظبي الاسلامي:

30.36 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء.

و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك كريدي أجريكول:

30.58 جنيه للشراء.

 و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم باالمصرف المتحد:

30.58 جنيه للشراء.

 و 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك قناة السويس:

30.58 جنيه للشراء.

 و 30.68 جنيه للبيع.

ارتفاع اسعار البنزين في مصر بداية من اليوم 3 مارس 2023:

 

 وأعلن مجلس الوزراء أمس، أنه فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

 

وزاد  سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ا تصبح كالآتى:

  •  8.75 جنيه للتر البنزين 80.
  •  و 10.25 جنيه للتر البنزين 92.
  • و 11.50 جنيه للتر البنزين 95.
  • وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن.
  • وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
  • و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر.
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