عاجل| شعبة المواد الغذائية: لا زيادات فى أسعار السلع بعد ارتفاع البنزين

أكد أعضاء بغرفة الشعبة الغذائية التابعة لاتحاد، أن ارتفاع الذي حدث في اسعار البنزين لن يؤثر على زيادة اسعار المواد الغذائية نظرا لتثبيت سعر السولار وهو الوقود الأوسع استهلاكا في نقل المواد الغذائية، كما تم تثبيت سعر المازوت للمخابز والكهرباء.

ارتفاع البنزين بنحو 9%:

وأعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بقيمة تتراوح بين 75 قرشا إلى جنيها بأنواعه الثلاثة، لتصل إلى 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، كما ارتفع سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز إلى 6 الالاف جنيه للطن واستقر للمخابز والكهرباء عند 5 الالاف جنيه للطن، وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر، بينما ثبت اللجنة سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر

لن تحدث زيادات في اسعار السلع:

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية، إنه يستبعد اي زيادات في الوقت الحالي في اسعار السلع ذلك لثبات سعر السولار الذي يعتمد عليه فى عملية نقل المواد الغذائية والخام ومستلزمات الانتاج للمصانع والشركات ونقل للبضائع كاملة الانتاج للاسواق، مؤكدا على رأن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة منها، ولا يوجد نقص منها بالاسواق.

وأضاف المنوفى، أن غرف عمليات الشُعبة، تتابع توافر وعمل محلات البقالة والعطارة والسوبر ماركت بالأسواق، كما أنها بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق إستعداد لقتراب شهر رمضان الكريم ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية.