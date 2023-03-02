سعر البنزين الجديد اليوم الخميس 2 مارس 2023 بعد الزيادة الأخيرة

سعر البنزين الجديد، يبحث المصريون في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية عن سعر البنزين الجديد، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع الأسعار، نظرا لأهمية الأمر وما يتبعه من أمور أخرى، حيث تؤثر أسعار المواد البترولية على السلع والخدمات الأخرى.

سعر البنزين

وتصدر سعر البنزين الجديد مؤشرات على محركات البحث وعلى رأسها "جوجل" ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار.

سعر البنزين الجديد وموعد التطبيق

وبدأت جميع محطات الوقود المختلفة والمنتشرة عبر مختلف المدن وومحافظات جمهورية مصر العربية في تطبيق القرار والعمل بـ سعر البنزين الجديد، وذلك من الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتقدم بوابة الفجر سعر البنزين الجديد في السطور التالية:

سعر البنزين 80

بلغ سعر البنزين 80 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر 8.75 جنيه.

سعر البنزين 92

ارتفع سعر البنزين 92 بعد الزيادة حيث أصبح سعر اللتر 10.25 جنيه.

سعر البنزين 95

وارتفعت أسعار البنزين 95 بعد الزيادة إلى 11.50 جنيه.

سعر السولار الجديد بعد قرار لجنة التسعير

قررت لجنة التسعير تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر، وأيضا قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، مع زيادة سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه بعد قرار اللجنة الجديد، على غرار رفع سعر البنزين وذلك للحفاظ على الأسواق.

سعر البنزين والسولار

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.

لجنة تحديد سعر البنزين

يُذكر أن لجنة تسعير الوقود التي قررت رفع سعر البنزين، تتكون من ممثلين لوزارتي المالية والبترول، وهي تعمل على تحديد أسعار المحروقات البترولية على بالقياس مستوى الأسعار العالمية للمواد البترولية بالإضافة إلى تغيرات أسعار الصرف ومصاريف التشغيل والنقل، ولتفادي التغيرات السعرية التي قد تطرأ على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.