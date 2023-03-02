تعرف على سعر أنبوبة البوتاجاز بعد رفع البنزين

سعر أنبوبة البوتجاز، اعتلى سعر البنزين صدارة مؤشرات البحث عبر محرك "جوجل" وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه "80، 90، 92، 95، مع قراراها بتثبيت أسعار السولار والإبقاء عليه كما هو دون تغيير.

سعر أنبوبة البوتاجاز

ويتساءل الكثيرون عن سعر أنبوبة البوتاجاز وذلك بعد قرار رفع سعر البنزين، نظرا لأهمية الغاز الكبيرة للمصريين، حيث يعتمد عليها المصريون بشكل كبير، وهو ما يمثل تحد كبير للحكومة المصرية حال قرارها برفع سعر البنزين وكافة المحروقات.

سعر أنبوبة البوتاجاز

وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن قرارها بالإبقاء على سعر أنبوبة البوتاجاز وتثبيت السعر عن الـ100 جنيه، وعدم تحريكها السعر في ذلك التوقيت ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المصريون والعالم فيما يخص الأسعار.

وتقدم بوابة الفجر سعر البنزين الجديد في السطور التالية:

سعر البنزين 80

بلغ سعر البنزين 80 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر 8.75 جنيه.

سعر البنزين 92

ارتفع سعر البنزين 92 بعد الزيادة حيث أصبح سعر اللتر 10.25 جنيه.

سعر البنزين 95

وارتفعت أسعار البنزين 95 بعد الزيادة إلى 11.50 جنيه.

سعر السولار الجديد بعد قرار لجنة التسعير

قررت لجنة التسعير تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر، وأيضا قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، مع زيادة سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه بعد قرار اللجنة الجديد، على غرار رفع سعر البنزين وذلك للحفاظ على الأسواق.

سعر البنزين والسولار

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.

لجنة تحديد سعر البنزين

يُذكر أن لجنة تسعير الوقود التي قررت رفع سعر البنزين، تتكون من ممثلين لوزارتي المالية والبترول، وهي تعمل على تحديد أسعار المحروقات البترولية على بالقياس مستوى الأسعار العالمية للمواد البترولية بالإضافة إلى تغيرات أسعار الصرف ومصاريف التشغيل والنقل.

سعر البنزين الجديد وموعد التطبيق

وبدأت جميع محطات الوقود المختلفة والمنتشرة عبر مختلف المدن وومحافظات جمهورية مصر العربية في تطبيق القرار والعمل بـ سعر البنزين الجديد، وذلك من الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.