عاجل| حديد عز يتكبد خسائر 8.3 مليار جنيه بسبب فروق العملة

أعلنت شركة حديد عز في افصاح مجمع للبورصة، إنها من المقدر ان تتكبد خسائر مجمعة نتيجة تحركات اسعار صرف الجنيه مقابل الدولار بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال 5 شهوروتحديد من بداية أكتوبر 2022 وحتي أول مارس 2023.

وقالت حديد عز في افصاح للبورصة ان العديد من المستثمرين طالبوا تحديث البيانات عن خسائر العملة الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بعدما سبق وأن قدرت خسائرها نتيجة تحركات اسعار الدولار في النصف الثاني من 2022 حتي نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وذكرت الشركة أنها من المتوقع ان تتكبد خسائر من فروق العملة للربع الرابع من 2022 مجمعة بقيمة إجمالية 3.04 مليار جنيه بينما ستتكبد خسائر في الربع الأول من 2023 حتي بداية مارس بقيمة 5.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الخسائر تم تحديدها بناء على سعر صرف 30 جنيها مقابل الدولار.

وحتي الان لم تعلن حديد عز عن اسعار بيع حديد التسليح، لكن العديد من التجار كشفوا ان الشركة ابلغتهم بتثبيت سعر طن الحديد عند 26985 جنيه للطن اطوال ولفائف تسليم المصنع.