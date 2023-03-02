ads

عاجل| حديد عز يتكبد خسائر 8.3 مليار جنيه بسبب فروق العملة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة حديد عز في افصاح مجمع للبورصة، إنها من المقدر ان تتكبد خسائر مجمعة نتيجة تحركات اسعار صرف الجنيه مقابل الدولار بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال 5 شهوروتحديد  من بداية أكتوبر 2022 وحتي أول  مارس 2023.

 

وقالت حديد عز في افصاح للبورصة ان العديد من المستثمرين طالبوا تحديث البيانات عن خسائر العملة الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار  بعدما سبق وأن قدرت خسائرها نتيجة تحركات اسعار الدولار في النصف الثاني من 2022 حتي نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 3.3 مليار جنيه.

 

وذكرت الشركة أنها من المتوقع ان تتكبد خسائر من فروق العملة للربع الرابع من 2022 مجمعة بقيمة إجمالية 3.04 مليار جنيه  بينما ستتكبد خسائر في الربع الأول من 2023 حتي بداية مارس بقيمة 5.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الخسائر تم تحديدها بناء على سعر صرف 30 جنيها مقابل الدولار.

 

وحتي الان لم تعلن حديد عز عن اسعار بيع حديد التسليح، لكن العديد من التجار كشفوا ان الشركة ابلغتهم بتثبيت  سعر طن الحديد عند 26985 جنيه للطن اطوال ولفائف تسليم المصنع.

حديد عز فروق العملة ااسعار حديد عز ارتفاع سعر طن حديد عز
ads

الأكثر قراءة

شاهد VIP مسلسل بالطو | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 7 و8 Watch It مجانًا دون اعلانات جودة HD | تحميل مسلسل بالطو dailymotion

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهابمتون يلا شووت يوتيوب | مباراة ليفربول مباشر

عاجل.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني بدوري الأبطال

عاجل| تطبيق أسعار البنزين الجديدة ستستمر حتى نهاية مارس 2023

يلا شوت Youtube | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الانجليزي | Liverpool مباشر

عاجل.. الأرصاد تزف بشرى سارة لـ محبي الشتاء (فيديو)

خطوات تنزيل تطبيق شاهد Shahid VIP لـ مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

رسميا.. الأهلي يعلن جاهزية لاعبه لمواجهة القطن الكاميروني