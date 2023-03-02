"الأنصاري": لا زيادة في تعريفة كافة وسائل المواصلات بمحافظة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي، والسرفيس والتاكسي، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك، بعد إعلان تحريك أسعار البنزين، صباح اليوم الخميس، دون المساس بأسعار السولار، والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ووجه، الأنصاري، حسب بيان صحفي، صباح اليوم، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف، والنقل، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور، ومباحث المرور، لتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كل مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة، والمسارات المحددة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

وطالب، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات خاصة برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الــــ 24 ساعة، من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة، 2168041 و2168042، والخط الساخن 114، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.