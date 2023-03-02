ads

"الأنصاري": لا زيادة في تعريفة كافة وسائل المواصلات بمحافظة الفيوم

محافظات
موقف مواصلات - أرشيفية
موقف مواصلات - أرشيفية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي، والسرفيس والتاكسي، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك، بعد إعلان تحريك أسعار البنزين، صباح اليوم الخميس، دون المساس بأسعار السولار، والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ووجه، الأنصاري، حسب بيان صحفي، صباح اليوم، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف، والنقل، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور، ومباحث المرور، لتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كل مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة، والمسارات المحددة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

وطالب، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات خاصة برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الــــ 24 ساعة، من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة، 2168041 و2168042، والخط الساخن 114، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

السيسي الحد الأدنى للأجور الحوافز أخبار مصر ارتفاع الأسعار
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يحصل على 350 ألف دولار من فيفا

شاهد VIP مسلسل بالطو | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 7 و8 Watch It مجانًا دون اعلانات جودة HD | تحميل مسلسل بالطو dailymotion

مجانًا.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. قنوات مجانية لـ مشاهدة الكلاسيكو نايل سات وجميع الأقمار

عاجل.. 5 غيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

مجانًا.. نجم الزمالك معروض على الأهلي في الميركاتو الصيفي

عاجل.. برونو سافيو يضع الأهلي في ورطة كبيرة قبل الرحيل

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهابمتون يلا شووت يوتيوب | مباراة ليفربول مباشر

"بيريز يصدم الخليفي مجددا".. ريال مدريد يغري كيليان مبابي بعرض ضخم