قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023.. قرار من الرئيس السيسي

قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023، كلمات احتلت محركات البحث مثل جوجل، وكذلك منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الماضية، وفي هذا التقرير سوف يستعرض لكم موقع الفجر، قيمة هذه الزيادة، وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023

وبخصوص قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023، فقد أعلن، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الزيادة الجديدة في المعاشات المنصرفة لأصحابها، والتي هي المستفيدة عنهم، لتكون بنسبة 15%.

ويأتي ذلك اعتبارا من أول إبريل 2023، وبالفعل قد أكدت "القومية للتأمينات الإجتماعية"، أنّ هناك 10 ملايين و885 ألفا، و757 مستفيدًا من المعاشات والمستحقين للمعاش.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023

زيادة المعاشات مارس 2023

وبشأن زيادة المعاشات مارس 2023، فقد أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنّه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023، عن طريق ضرب قيمة المعاش في 15%، لكي يحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات.

كيفية حساب قيمة المعاشات 2023

وبخصوص كيفية حساب قيمة المعاشات 2023، فيرصد لكم موقع الفجر، في هذه السطور، كافة التفاصيل عنها، وذلك بالتزامن مع قيام المواطنين بصرف معاشات أبريل: كالتالي:

- الذي يصرف 2000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2300.

- الذي يتقاضى 3000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3450.

- الذي يصرف 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600.

- من يصرف 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750.

- الذي يتقاضى 6000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023

صرف معاشات شهر مارس 2023

وفي الوقت الراهن يواصل أصحاب المعاشات الآن صرف معاشات شهر مارس 2023، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، لليوم الثاني على التوالي.

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023

وبخصوص مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023، أصحاب معاش 1300 جنيه، فكان يمكنهم الصرف يومَي الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 مارس، وأصحاب معاش أكثر من 1300 وأقل من 2300 جنيه، يمكنهم الصرف يومَي 5 و6 مارس، وأصحاب معاش أكثر من 2300 جنيه، يمكنهم الصرف يومَي 7 و8 مارس.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2023

وبشأن رابط الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2023، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية خدمة الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2023، من خلال الضغط على هذا الرابط بالرقم القومي.