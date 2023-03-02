اعرف قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023 وموعد تطبيقها

زيادة المعاشات.. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات، حيث وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل المقبل، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023

وجاءت قيمة زيادة المعاشات 15%، وسوف يتم صرف تلك القيمة بداية من أول إبريل 2023، لتكون على هذا النحو.

المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه بعد زيادة معاشات ابريل 2023، ستكون بعد الزيادة الجديدة 1495.

المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه بعد زيادة معاشات ابريل 2023، ستكون بعد الزيادة الجديدة 4025.

المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه بعد زيادة معاشات ابريل 2023، ستكون بعد الزيادة الجديدة 4945.

المعاشات المقدرة بـ 5300 جنيه بعد زيادة معاشات ابريل 2023، ستكون بعد الزيادة الجديدة 6095.

المعاشات المقدرة بـ 6500 جنيه بعد زيادة معاشات ابريل 2023، ستكون بعد الزيادة الجديدة بـ 7475.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2023

قررت التأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم خلال شهر يناير الماضي، إلى 1105 جنيهات، بينما بلغ الحد الأقصى للمعاشات لنحو 8720 جنيهًا.

زيادة المعاشات

في سياق متصل، وجه الرئيس خلال كلمته التي ألقاها اليوم، بزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

اتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعلام عن كل ما يخص المعاشات، وذلك من خلال الإطلاع وزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.