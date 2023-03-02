مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة نصف النهائي من كأس الملك الاسباني 2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة أون لاين ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الملك الاسباني 2023 تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب سانتياغو برنابيو لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs Barcelona، مساء اليوم الخميس 2 مارس، وذلك لحساب ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد في المباراة الماضية تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وسجل للريال ألفارو رودريجيز في الدقيقة 86، للأتليتي خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة أون لاين ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الملك الاسباني 2023

أما برشلونة فقد تعرض لخسارة أمام ألميريا بهدف نظيف وسجله البلال توريه في الدقيقة 24 من عمر اللقاء المقامة في الدوري الإسباني.

أما آخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة كانت في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني وانتهت بفوز "البلوجرانا" بنتيجة 3-1، وسجل للكتلان جافي الدقيقة 33 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45 وبيدري في الدقيقة 69، أما للملكي فسجل بنزيما.

يلتقي اليوم الخميس فريق ريال مدريد مع برشلونة ضمن مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، علي ملعب سانتياغو برنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة أون لاين ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الملك الاسباني 2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

تقوم قناة beIN Sports 1 HD بنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

وقد أستقر الأسباني أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تشكيل فريقه أمام وبرشلونة وهو كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

كيف يمكنني مشاهدة ريال مدريد – برشلونة



يمكن لمن يريد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة أن يشترك في تطبيق شاهد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينقل بالإشتراك مع قنوات SSC السعودية التي خصصت فهد العتيبي معلقًا على الكلاسيكو المرتقب.

كان أوساسونا قد نجح أمس في خطف الفوز أمام ضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف سجله المغربي عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 47 من زمن المباراة برسم نصف النهائي لبطولة كأس الملك.

وتجري مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بنظامي الذهاب والإياب حيث يستضيف الريال برشلونة في ملعبه الليلة قبل يحل عليه ضيفًا في سبوتيفاي كامب نو يوم 5 أبريل المقبل.

فيما سيتنقل أوساسونا الفائز بمباراة الذهاب يوم 4 أبريل المقبل لمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في إياب الدور نصف النهائي.