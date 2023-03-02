ماتش برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2022/2023، حيث تتجه أنظار مشجعي كرة القدم العالمية إليه، حيث الكلاسيكو المنتظر بين عملاقي برشلونة وريال مدريد قارة أوروبا على مدار التاريخ، مهما تعددت الأسباب والظروف التي قد تحيط بهما في الكثير من الأحيان،مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023 لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 2 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية ضمن مباراة كأس ملك إسبانيا 2023..

وتحمل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في نصف نهائي كأس إسبانيا، طابعا خاصا عن غيرها من مباريات الفريقين، وذلك نتيجة تجدد الصراع من جديد، على لقب الليجا الإسبانية، بعد نتائج الجولة الماضية من الدوري الإسباني 2022/2023، التي على أثرها تم تقليل فارق النقاط إلى 7 نقاط، وعودة المنافسة مرة أخرى. تقدم لكم منصة الفجر داي اخبار الكرة العالمية بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في قمة مباريات اليوم الخميس الثاني من شهر مارس 2023، في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

يواجه برشلونة الجريح غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد في كلاسيكو ذهاب نصف النهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، في فترة حرجة سعيًا إلى تفادي خسارة ثالثة تواليا في مختلف المسابقات.

ينطلق كلاسيكو الارض بداية من الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على عدة قنوات منها قناة SSC HD 1 السعودية بصوت المعلق (فهد العتيبي)، وعلى قناة Match! TV الروسية، وقناة Sportdigital الالمانية، وقناة TVE La 1 HD الاسبانية.

كما يمكنكم متابعة تغطية حية لحظة بلحظة لأحداث الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر منصة الفجر اخبار الرياضة الاسبانية.

تلقى برشلونة ضربتين موجعتين في مدى أربعة أيام بخروجه خالي الوفاض قاريا بخسارته امام مضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي 1-2 الخميس في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، ثم أمام مضيفه ألميريا صفر-1 في الدوري المحلي مهدرا فرصة الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عن النادي الملكي.

ويخوض برشلونة المباراة في غياب نجميه لاعب الوسط بيدري وجناحه الدولي الفرنسي موسى ديمبيليه بسبب الإصابة، كما يحوم الشك حول مشاركة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة ضد ألميريا.

ويولي برشلونة أهمية كبيرة لمواجهة ريال وبدا ذلك واضحا عن خلال إراحة مدربه تشافي هرنانديس للعديد من اللاعبين الأساسيين في المباراة الاخيرة أبرزهم المدافعون أليخاندرو بالديه والفرنسي جول كونديه والاوروغوياني رونالد أراوخو والجناح البرازيلي رافينيا، علما أنه دفع بالاخيرين في الدقيقتين 67 و46 تواليا.

ويدرك تشافي جيدا أن خسارة ثالثة تواليا وأمام النادي الملكي ستدخل الفريق في دوامة وهو الساعي إلى قيادة فريقه إلى التتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين بعدما ظفر بالكأس السوبر المحلية مطلع العام الحالي في العاصمة السعودية الرياض وعلى حساب غريمه 3-1 في المباراة النهائية.

ويحل النادي الكاتالوني ضيفا على ملعب سانتياغو برنابيو بعد يوم من استقبال أوساسونا لأتلتيك بلباو في ملعب “إل سادار” في المباراة الاولى من ذهاب نصف النهائي.

ريال مدريد – برشلونة

كأس ملك اسبانيا – ذهاب نصف النهائي

ملعب سانتياجو برنابيو – مدريد

الحكم الاسباني (خوسيه لويس مونويرا مونتيرو)

الساعة 20:00 GMT

تشكيلة ريال مدريد المحتملة اليوم: تيبو كورتوا – داني كارفخال – انطونيو روديجير – ايدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – إدواردو كامافينجا – توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة.

تشكيلة برشلونة المحتملة اليوم: تير شتيجن – رونالد أراوخو – جوليس كوندي – كريستينسن – أليخاندرو بالدي – سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – بابلو جافي – رافينها – فيران توريس.