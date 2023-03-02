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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم - يلا شوت Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ساعات قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو الـ3 في الموسم الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة، عندما يلتقي الطرفان الخميس، 2 مارس 2023، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وإذا قررنا الحديث عن نقطة قوة برشلونة الأولى في الكلاسيكو المقبل، فلا سبيل لذلك إلا عبر التطرق للدفاع الذي يقدم موسما استثنائيا على المستوى الرقمي. يملك برشلونة أقوى دفاع في الليجا، لم يستقبل سوى 8 أهداف، بفارق 10 أهداف عن أقرب المنافسين (ريال مدريد- أتلتيكو مدريد).

ويعود الفضل في ذلك إلى منظومة اللعب التي شكلها المدرب تشافي هيرنانديز، وتعتمد على الاستحواذ والذكاء في الضغط والتمركز، بالإضافة إلى امتلاك لاعبين قادرين على الفوز بالصراعات الثنائية مثل رونالدو أراوخو وأندرياس كريستينسن.

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك

ينطلق اللقاء بين الفريقين الكبيرين، ريال مدريد وبرشلونة عند الساعة التاسعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والعاشرة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

SSC1 HD
Shahid VIP

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

فهد العتيبي
مشاري القرني

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