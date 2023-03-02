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كورة لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم HD | مباراة برشلونة اليوم مباشر SSC sport

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs. FC Barcelona  تعرف على مشاهدة مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 وقنوات البث وأخبار الفريقين قبل المباراة القادمة.

كأس ملك إسبانيا موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يستضيف ملعب” سانتياغو برناب إرمو ” في العاصمة الإسبانية المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، في الفترة التي تسبق الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك الإسباني لموسم 2022-23.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

تعرف معنا مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على موعد مباراة كلاسيكو الأرض بتوقيت البلدان العربية حيث تقام المباراة بتاريخ 2023/3/2 الموافق ليوم الخميس، إليك موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

  • مصر: العاشرة مساء.
  • السعودية: 11:00 مساءً.
  • الإمارات: 12:00 مساءً.
  • بلاد الشام: 11:00 مساءً.
  • الجزائر: 9:00 مساءً.
  • البحرين: 12:00 مساءً.
  • تونس: التاسعة مساءً.
  • المغرب: 9:00 مساءً.
  • السودان: 11:00 مساءً.
  • اليمن: 12:00 مساءً.
  • العراق: 12:00 مساءً.

تردد قناة SSC HD 1 على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12523
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مشفرة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يغاني برشلونة من غياب مجموعة من عناصره الأساسية قبل مباراة ريال مدريد في الكلاسيكو، حيث تأكد غياب الثلاثي عثمان ديمبيلي وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.

 

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