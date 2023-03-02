كورة لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم HD | مباراة برشلونة اليوم مباشر SSC sport

مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs. FC Barcelona تعرف على مشاهدة مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 وقنوات البث وأخبار الفريقين قبل المباراة القادمة.

كأس ملك إسبانيا موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يستضيف ملعب” سانتياغو برناب إرمو ” في العاصمة الإسبانية المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، في الفترة التي تسبق الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك الإسباني لموسم 2022-23.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

تعرف معنا مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على موعد مباراة كلاسيكو الأرض بتوقيت البلدان العربية حيث تقام المباراة بتاريخ 2023/3/2 الموافق ليوم الخميس، إليك موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

مصر: العاشرة مساء.

السعودية: 11:00 مساءً.

الإمارات: 12:00 مساءً.

بلاد الشام: 11:00 مساءً.

الجزائر: 9:00 مساءً.

البحرين: 12:00 مساءً.

تونس: التاسعة مساءً.

المغرب: 9:00 مساءً.

السودان: 11:00 مساءً.

اليمن: 12:00 مساءً.

العراق: 12:00 مساءً.

تردد قناة SSC HD 1 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مشفرة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يغاني برشلونة من غياب مجموعة من عناصره الأساسية قبل مباراة ريال مدريد في الكلاسيكو، حيث تأكد غياب الثلاثي عثمان ديمبيلي وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.

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