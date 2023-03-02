كورة لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم HD | مباراة برشلونة اليوم مباشر SSC sport
مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs. FC Barcelona تعرف على مشاهدة مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 وقنوات البث وأخبار الفريقين قبل المباراة القادمة.
كأس ملك إسبانيا موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يستضيف ملعب” سانتياغو برناب إرمو ” في العاصمة الإسبانية المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، في الفترة التي تسبق الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك الإسباني لموسم 2022-23.
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر
تعرف معنا مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على موعد مباراة كلاسيكو الأرض بتوقيت البلدان العربية حيث تقام المباراة بتاريخ 2023/3/2 الموافق ليوم الخميس، إليك موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة:
- مصر: العاشرة مساء.
- السعودية: 11:00 مساءً.
- الإمارات: 12:00 مساءً.
- بلاد الشام: 11:00 مساءً.
- الجزائر: 9:00 مساءً.
- البحرين: 12:00 مساءً.
- تونس: التاسعة مساءً.
- المغرب: 9:00 مساءً.
- السودان: 11:00 مساءً.
- اليمن: 12:00 مساءً.
- العراق: 12:00 مساءً.
تردد قناة SSC HD 1 على النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12523
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مشفرة
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يغاني برشلونة من غياب مجموعة من عناصره الأساسية قبل مباراة ريال مدريد في الكلاسيكو، حيث تأكد غياب الثلاثي عثمان ديمبيلي وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.