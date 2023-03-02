بث مباشر برشلونة وريال مدريد يلا كورة

شاهد الآن مباراة مدريد كورة لايف Real Madrid vs Barcelona || يلا شوت Live stream، TV بث مباشر برشلونة وريال مدريد يلا كورة، الكلاسيكو، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق الكلاسيكو الأقوى في العالم بين ريال مدريد وغريمه الأبدي برشلونة، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتُعد تلك المواجهة الثالثة بين ريال مدريد ضد برشلونة هذا الموسم، حيث انتصر “الميرنجي” في الدور الأول بالدوري الإسباني، على ملعبه، بثلاثة أهداف لهدف، لكن “البارسا” حقق الانتصار في الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بنفس النتيجة.شاهد الآن مباراة مدريد كورة لايف Real Madrid vs Barcelona || يلا شوت Live stream، TV بث مباشر برشلونة وريال مدريد يلا كورة

شاهد الآن مباراة مدريد كورة لايف Real Madrid vs Barcelona || يلا شوت Live stream، TV بث مباشر برشلونة وريال مدريد يلا كورة

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز عندما يلتقي فريق برشلونة مباشر في نصف نهائي (مباراة ذهاب) من كأس ملك إسبانيا 2023، حيث إن ريال مدريد يسعى إلى الوصول إلى النهائي ورفع كاس ملك اسبانيا، لا سيما بعد ان نال الهزيمة وخسر التتويج بالكاس الغالية،كاس السوبر الاسباني،الذي توج به نادي برشلونة.

حيث تقابل برشلونة مع الريال في الكلاسيكو الماضي على ارض الرياض ضمن نهائي كاس السوبر الاسباني،وفاز برشلونة على الريال وتم التتويج على ارض عربية لاول مرة في التاريخ.

وفي الجهة المقابلة فإن فريق برشلونة وصل إلى الملعب لبدء التدريبات يهيئ نفسه لمواجهة ريال مدريد بث مباشر اليوم،ويبحث برشلونة بث مباشر اليوم عن فوز مهم امام ريال مدريد مباشر في مباراة اليوم.

الجدير بالذكر،ان مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ستكون على ارضية ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي الريال،مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة لايف اليوم.

شاهد الآن مباراة مدريد كورة لايف Real Madrid vs Barcelona || يلا شوت Live stream، TV بث مباشر برشلونة وريال مدريد يلا كورة

تمتلك قناة السعودية الرياضية اهمية كبيرة حيث تقوم القناة بنقل مجموعة كبيرة من المباريات في الفترة الحالية، والتي يمكنك ان تشاهدها من خلال اضافة تردد القناة على الرسيفر، تقام مباراة برشلونة امام ريال مدريد في دوري الذهاب على استاد ملعب الريال في سانتيغو برنابيو، ويمكنك ان تشاهد المباراة اليوم بين الفريقان في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنك ان تقوم باضافة تردد القناة لمشاهدة مباراة الفريقان بالترددات التالية:

تردد قناة السعودية الرياضية SSC على النايل سات

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة السعودية SSC على عرب سات

التردد: 12418.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تشكيلة ريال مدريد امام برشلونة

يدخل فريق ريال مدريد مباراة برشلونة اليوم الخميس 2/3/2023 بالتشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، رودريجر، كاربخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، مودريتش.

خط الهجوم: فينسيوس، بنزيما، فالفيردي.

ضبط تردد قناة السعودية الرياضية

يمكنك ان تشاهد المباراة من خلال اضافة تردد القناة باتباع التالي:

اختر من الريموت القائمة وانتقل إلى الاعدادات.

حدد القمر الصناعي الذي تبحث به.

اختر بعد اضافة تردد الهوائي.

قم بكتابة التردد والاستقطاب الخاص بالقناة.

ابد بالبحث وبعد الانتهاء قم بالحفظ.

وتعتبر مباراة الكلاسيكو المقبلة المواجهة الثالثة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بعد لقاء كأس السوبر الإسباني 2022/2023، والتي نجح الفريق الكتالوني التتويج به بعد الفوز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي، بالمملكة العربية السعودية.

وجاء اللقاء الثاني ضمن مباريات الدور الأول في الدوري الإسباني 2022/2023، الذي أقيم أكتوبر الماضي، وانتصر الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووفقا لمباريات هذا الموسم، فإن مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، هي التي ستحدد من سينتصر في المواجهات المباشرة، بين كارلو أنشلوتي وتشافي هيرنانديز.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد

ينتظر الجمهور في جميع انحاء العالم مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم على الشاشة، حيث تحظى مباراة برشلونة امام ريال مدريد بمتابعة عدد كبير من الجماهير حول العام، ويمكنك ان تشاهد المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل المباراة اليوم بتعليق كل من “فهد العتيبي، ومشاري القرني”، قم بتنزيل تردد القناة السعودية الرياضية وشاهد مباراة الكلاسيكو الكبير.

تردد قناة Arena Sports

تقوم قناة arena بنقل مباراة الريال وبرشلونة، ويمكنك ان تتابع المباراة من خلال اضافة تردد القناة على قمر يوتلسات، وتبث القناة على التردد التالي:

التردد: 11595.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

القنوات الناقلة للمباراة مجانا على النايل سات

يمكنك ان تشاهد كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث تاتي المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم ويمكنك ان تتباعها على القنوات التالية:

قناة السعودية الرياضية.

منصة شاهد الالكترونية.

قناة arena sport.

قناة match football.

