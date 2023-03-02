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بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في كأس الملك الأسباني 2023 | Shahid VIP مجانًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs. FC Barcelona بضع ساعات تفصلنا عن الموسم 3 من الموسم الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة، عندما يلتقي الطرفان يوم الخميس 2 مارس 2023، في ملعب “سانتياغو برناب إرمو” في الدور نصف النهائي من كأس الملك الإسباني.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة تعرف على القنوات التي تبث المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023،القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة  وتعرف أيضا من خلال سطور هذا المقال على الموعد المقرر لتلك المباراة، وهو أمر متوقع في العديد من الدول العربية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة يمكنك استقبال باقة قنوات ssc على جهاز الرسيفر الخاص بك على قمر العرب سات والنايل سات وبدر سات عن طريق الترددات الآتية تردد قنوات ssc على الصناعي عرب سات.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 

  • القمر الصناعي: عرب سات
  • الاستقطاب: أفقي
  • التردد:12418
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • معدل الترميز: 27500

تردد قنوات ssc على القمر بدر سات

تردد قناة ssc 3 على النايل سات يمكن لعشاق كرة القدم الذي يرغبون في مشاهدة بطولات كرة القدم الدولية والمحلية تنزيل باقة قنوات ssc الرياضية السعودية.

وذلك على قمر بدر سات من خلال ضبط الجهاز على التردد الآتي:

  • القمر الصناعي: بدر سات.
  • معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
  • الاستقطاب افقي اتش.
  • معامل تصحيح الخطا ٣/٤ أو ٢/٣.
  • النظام: DVB-S2/8PSK

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي نايل سات

ssc frequency nilesat 2022 سنذكر الآن تردد قنوات ssc على قمر النايل سات كما يلي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
  • معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.
  • التردد: ١٢٥٢٣.
  • الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة Real Madrid vs. FC Barcelona في كأس ملك إسبانيا مباراة ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تبدأ في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا تذاع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عبر شاشة قناة SSC السعودية الحاصلة على حقوق البث الحصري للبطولة.

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