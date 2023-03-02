مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter

لايف مدريد وبرشلونة watch El Clasico || كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter يلعب ريال مدريد ضد برشلونة، على ملعب “ سانتياجو برنابيو”، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا،وتأهل فريق ريال مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بانتصاره على أتلتيكو مدريد، فيما سبقه برشلونة بالانتصار على ريال سوسيداد،يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023، بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل.

لايف مدريد وبرشلونة watch El Clasico || كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter

ويأتي موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على أي وسيلة تجعلهم يشاهدون ويتابعون أحداث اللقاء الناري الذي يجمع بين الريال والبرسا، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع المتعة والإثارة الكروية لـ مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في بث مباشر لمباراة الكلاسيكو التي يغلب عليها روح الانتقام للريال بعد خسارته لنهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في يناير، ويعد فرصة أيضًا لإزالة الشكوك في فريق المدرب تشافي هرنانديز، بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين.

لايف مدريد وبرشلونة watch El Clasico || كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter

وتأتي المواجهة الكبرى وسط غيابات هامة في صفوف فريق تشافي، أبرزها مايسترو خط الوسط بيدري، والمهاري عثمان ديمبيلي، والهداف روبرت ليفاندوفسكي.

لايف مدريد وبرشلونة watch El Clasico || كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter وكان التعطش للفوز بالألقاب هو ما قاد فريق برشلونة لتحقيق أول لقب في عهد تشافي على حساب الريال في نهائي كأس السوبر، بأخطاء لا يمكن أن يسمح بها الريال في كأس الملك.

وأظهر الريال في هذه البطولة ما يريده حقًا، بعدما حقق انتفاضات كبيرة على حساب فياريال وأتلتيكو مدريد في الجولات السابقة.

ويتطلع الريال من هذه المباراة لتكريس الشكوك التي تحاصر الفريق الكاتالوني، بعدما ودع ثاني بطولة أوروبية في الموسم وهزيمته غير المتوقعة من ألميريا في الدوري.

وأصبح لقب كأس الملك يمثل أهمية كبرى لـ”الملكي” الذي أصبح يبتعد بسبع نقاط عن المتصدر برشلونة في الدوري، وخسارته للقب نهائي كأس السوبر.

وكان الريال دفع فاتورة الثماني مباريات التي خاضها خلال فبراير بتعادله في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة بالدوري، لكنه حظي بخمسة أيام للتعافي قبل لقاء الكلاسيكو.

لايف مدريد وبرشلونة watch El Clasico || كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter

واستعاد كارلو أنشيلوتي لاعبه رودريجو جويس بعد تعافيه من إصابة عضلية، ولكنه قد لا يشارك في التشكيلة الأساسية التي يراهن فيها المدرب الإيطالي على فينيسيوس، الذي تنتظره مواجهة صعبة مع المدافع رونالد أراوخو الذي استطاع تحجيمه في كأس الملك، كما يراهن على كريم بنزيما التي يحتاج الريال للنسخة القاتلة منه في مباراة مهمة كهذه.

وفي ظل غياب فيرلاند ميندي، وديفيد ألابا، من المتوقع استمرار ناتشو فرنانديز في التشكيل الأساسي، لتكون الشكوك متبقية في منطقة وسط الملعب مع جاهزية توني كروس ولوكا مودريتش وأوريليين تشواميني وإدوادرو كئامافينجا

أما برشلونة فتحاصره الشكوك بعد الخسارة من ألميريا، ولذلك فهو يحتاج للفوز بالمباراة لتجاوز هذا الوضع والحفاظ على مساره في الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

لايف مدريد وبرشلونة watch El Clasico || كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة



مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت تويتر twitter

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد





مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي

جافي – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج

فيران توريس – أنسو فاتي – رافينيا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة



يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في بث على شبكة قنوات إس إس سي السعودية، صاحبة حقوق نقل مباريات بطولة العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

يستطيع متابعوا الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في بث مباشر على قناة إس إس سي السعودية بتعليق فهد العتيبي ومشاري القرني.