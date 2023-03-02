يلا شوت حصري| بث مباشر مباراة الريال اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة لايف كلاسيكو الأرض

يتفوق فرق ريال مدريد الإسبانى على غريمه التقليدى برشلونة، من ناحية القيمة التسويقية وذلك قبل الكلاسيكو المرتقب المقرر إقامته مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة الخميس المقبل، فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 مارس المقبل.

وتتخطى القيمة التسويقية لكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، حاجز المليار ونصف يورو حيث تصل تحديدا لـ 1.613 مليار يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق ريال مدريد 851 مليون يورو، مقابل 762 مليون يورو قيمة فريق برشلونة الإسبانى بقيادة مدربه تشافى هيرنانديز.

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ريال مدريد – القيمة التسويقية 851 مليون يورو

فينيسيوس جونيور – 120 مليون يورو

فالفيردي – 100 مليون يورو

تشواميني – 90 مليون يورو

رودريجو – 80 مليون يورو

تيبو كورتوا – 60 مليون يورو

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برشلونة – القيمة التسويقية 762 مليون يورو

بيدرى – 100 مليون يورو

جافى – 90 مليون يورو

عثمان ديمبيلي – 60 مليون يورو

كوندى – 60 مليون يورو

أراوخو – 60 مليون يورو

يخوض سيرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة، مباراته رقم 46، ضد ريال مدريد فى الكلاسيكو، بعد تواجده فى التشكيل الرسمي للمباراة، المقرر لها فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022 - 2023.

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وأصبح بوسكيتس أكثر لاعب تاريخيا مشاركة فى مباريات الكلاسيكو برصيد 46 مباراة، متخطيا الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس برصيد 45 مباراة.

وحقق قائد البارسا خلال 45 مباراة في مواجهة الفريق الملكي، الفوز في 21 مباراة، مقابل 16 هزيمة و8 تعادلات، لم يسجل أي هدف وقدم أسيست وحيد.

وجاء تشكيل نادي برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير تشيجن.

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، ألونسو، بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، كيسيه، جافي.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس.

وجدير بالذكر أن عقد بوسكيتس مع برشلونة، سوف ينتهى في الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى إتفاق من أجل تجديد العقد.



وكان الفريق الملكي قد تأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد 3 – 1، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية، في ربع النهائي، بينما وصل الفريق الكتالوني بعد تغلبه على ريال سوسيداد 1 – 0 في ربع النهائي.

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ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، يوم 5 إبريل المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، تجاه ملعب سانتياجو برنابيو الذي يحتضن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، التي تجمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تقام مواجهة الإياب في نصف نهائي كوبا ديل راي، يوم الأربعاء الموافق 5 إبريل المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويعاني الفريقان من الغيابات، التي ضربت صفوفهما قبل مواجهة كلاسيكو الكأس، وذلك بسبب الإصابات المختلفة للاعبين.

ويغيب عن الريال المستضيف في لقاء الليلة، اثنين من لاعبيه على مستوى خط الدفاع، ما يضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي في مأزق في تحديد اللاعب الذي يبدأ المباراة في مركز الظهير الأيسر.

يعاني الميرينجي من غياب الثنائي، المدافع النمساوي دافيد ألابا، والظهير الأيسر فيرلاند ميندي، حيث يفقد أنشيلوتي ظهيره الأساسي، وبديله حيث يجيد ألابا اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير.

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فيما شهدت قائمة البلوجرانا، غياب 3 من نجوم الفريق، على رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، وبيدري جونزاليس لاعب خط الوسط؛ وذلك بسبب الإصابة التي لحقت بهم في مباريات البرسا الأخيرة.

وبذلك يواجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، صعوبات على مستوى خط الهجوم، لا سيما لتعويض المهاجم ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني حتى الآن، وذلك أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.