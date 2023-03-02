مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2-03-2023 الكلاسيكو

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب دور نصف النهائى لكأس ملك إسبانيا المقرر لها اليوم الخميس 2 مارس 2023، والمقرر لها على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو».

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دبى وأبو ظبى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

ريال مدريد، صاحب الأرض، بدأ مشواره في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، والذي تخطى فيه فريق كاسيرينيو بهدف دون رد، ثم تجاوز عقبة فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، ثم حقق فوزًا صعبًا على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي بعد لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

ويسعى الريال لاستمرار سلسلة نتائجه الجيدة رغم ابتعاده بفارق سبع نقاط عن برشلونة في صراع الدوري الإسباني، خاصة بعدما حقق الفوز بنتيجة 5-2 على ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد، صاحب الأرض، بدأ مشواره في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، والذي تخطى فيه فريق كاسيرينيو بهدف دون رد، ثم تجاوز عقبة فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، ثم حقق فوزًا صعبًا على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي بعد لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

لكن ريال مدريد في المقابل يفتقر إلى خدمات بعض لاعبيه بداعي الإصابة، وعلى رأسهم: فيرلان ميندي، ودافيد ألابا، والبرازيلي رودريجو.

أما برشلونة، الضيف، فوصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما بدأ مشواره أمام فريق إنتر سيتي في دور الـ32 وحقق الفوز بنتيجة 4-3 بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين، وفي ثُمن النهائي لم يجد "البلوجرانا" صعوبة تُذكر في تخطي فريق أتلتيكو سبتة بخماسية نظيفة، ثم فاز على ريال سوسييداد بصعوبة في دور الثمانية بهدف دون رد.

واجه برشلونة عدة ضربات مؤخرًا منذ توديع بطولة الدوري الأوروبي من ملحق دور الستة عشر أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

برشلونة يعاني من عدة إصابات في صفوفه، حيث أضيف الثنائي بيدري وروبرت ليفاندوفسكي إلى قائمة الغيابات بداعي الإصابة إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب دور نصف النهائى لكأس ملك إسبانيا المقرر لها اليوم الخميس 2 مارس 2023، والمقرر لها على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو».

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دبى وأبو ظبى.