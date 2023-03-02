شاهد VIP" بتعليق فهد العتيبي بث مباشر برشلونة تويتر.. ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بث مباشر

تويتر ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بث مباشر

ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بث مباشر شاهد VIP" بتعليق فهد العتيبي بث مباشر برشلونة تويتر، بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، ويستضيف الملكي غريمة التقليدي في واحد مم أهم كلاسيكيات كرة القدم العالمية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة من العيار الثقيل ويشهد تشكيل البارسا اليوم عدد من التغييرات.

بث مباشر برشلونة تويتر

بث مباشر برشلونة تويتر،مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم والتي تقام مساء اليوم واستقر تشافي المدير الفني لبرشلونة على تشكيل مكون من في حراسة المرمى مارك أندريه

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - جافي.

بينما استقر ريال مدريد على تشكيل مكون من حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، إدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيدريكو فالفيردي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة

بث مباشر برشلونة تويتر يتم إذاعة جميع مباريات كاس ملك اسبانيا على قناة SSC SPORT 1 HD ويمكنك مشاهدة المباراة عن طريق قناة اليوتيوب.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD

التردد: 12284

الإستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تعد مواجهة اليوم ثأرية لفريق ريال مدريد، حيث خسر الملكي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-1، في شهر يناير الماضي، بالمملكة العربية السعودية.

في المقابل يطمح فريق برشلونة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، تسهل من مهمته في لقاء الإياب في على ملعب “كامب نو”، يوم 5 أبريل المقبل.

ويعاني فريق برشلونة من غيابات مؤثرة، حيث يفقد خدمات بيدري وعثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي.