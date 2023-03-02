غرفة الصناعات اليدوية يبحث فتح أسواق جديدة للقطاع بالقارة الأفريقية



أكد حمادة العادلي رئيس غرفة الصناعات للحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تستهدف توسيع قاعدة العلاقات الأفريقية بمختلف الدول بهدف فتح أسواق للمنتجات الحرفية بدول القارة السمراء، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر نحو دعم علاقات التعاون بمختلف الدول الأفريقية واستجابتها إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وقال العادلي - خلال زيارة وفد رفيع من أوغندا لمعرض "ديارنا" ضمن زيارتهم لمصر، للتعرف على التجربة المصرية في حوكمة أعمال الرقابة المالية- إن الغرفة تنظم خلال الفترة المقبلة حدثا كبيرا يضم عددا من ممثلي الدول العربية والإفريقية، بهدف تنشيط البيع وحركة الشراء وزيادة نفاذ المنتجات الحرفية للأسواق المختلفة.

يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نظم على هامش الاجتماعات الرسمية برنامجا شمل عددا من الزيارات عقب لقائه مع المستشار هشام بدوي - رئيس الجهاز; من بينها المشاركة في افتتاح معرض "ديارنا " للحرف اليدوية والتراثية، حيث قام العادلي باصطحاب الوفد في جولة داخل أجنحة الغرفة بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أن الوفد الأوغندي أكد على جودة المنتجات التي يقدمها العارضين التابعين لغرفة الحرف اليدوية بأجنحة الغرفة على هامش المعرض.

فيما وجه رئيس غرفة الحرف اليدوية الشكر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على دعمه لقطاع الحرف اليدوية من خلال إصدار تعليماته لتنسيق الزيارات، لإظهار الحرف اليدوية المصرية التي تعبر عن التراث المصري والحضارة المصرية إلى القارة الأفريقية، وفق رؤية القيادة السياسية في دعم قطاع الصناعات الحرفية المصرية.