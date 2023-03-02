السعودية في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو الإنتاجية



حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي %4.9، وذلك حسب منظمة العمل الدولية ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويًا حول إنتاجية العامل).

ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة العربية السعودية لنمو الإنتاجية حسب نفس المصدر، حيث إن هذا المعدل قد وصل في عام 2019 إلى %6.3-، وارتفع في عام 2021 إلى %4.4، قبل أن يصل في عام 2022 لأعلى مستوياته.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتشارك مع الجهات الحكومية قد أسهمت في تحقيق هذا المنجز من خلال مبادراتها في تطوير وتنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقًا لاستراتيجية سوق العمل.