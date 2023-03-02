أسعار النفط تقلص المكاسب وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة في أوروبا

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

قلصت أسعار النفط المكاسب التي سجلتها في التعاملات المبكرة يوم الخميس إذ قللت المخاوف من تأثير زيادات محتملة لأسعار الفائدة في أوروبا من التأثير الإيجابي لمؤشرات انتعاش اقتصادي قوي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.34 بالمئة، إلى 84.60 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا، بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 78.07 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء نمو نشاط التصنيع في الصين في فبراير شباط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مما عزز المؤشرات على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة.

ومن المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي مستوى قياسيا مرتفعا هذا الشهر مع استفادة المصافي (TADAWUL:2030) من الأسعار المنخفضة.

ومع ذلك تعرضت السوق لضغوط بسبب توقعات متزايدة برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعد تسارع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل "تجدد المخاوف من التضخم ساهم في تدهور المعنويات".

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى معدل سنوي أعلى من المتوقع عند 8.5 بالمئة في فبراير شباط وفقا لأول تقدير من هيئة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي.

كما أشار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إلى أنه من المحتمل أن يستمر في رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد اجتماع مارس آذار في غضون أسبوعين، حسبما قالت آي.إن.جي إيكونوميكس.

وأدت زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي أيضا إلى الحد من مكاسب السوق.

ومع ذلك، أبقت صادرات قياسية من النفط الخام الأمريكي الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الماضية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

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