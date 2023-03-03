أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 3-3-2023

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه بعد أن ارتفعت أمس بنحو 9 قروش للشراء والبيع بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وطرح متوسط سعر الدولار اليوم بقيمة 30.65 جنيه للشراء مقابل 30.75 جنيه للبيع وفقًا لما ورد بأخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية وسعر الدولار اليوم.

أسعار الدولار في البنوك



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.57 جنيه للشراء

30.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.57 جنيه للشراء

مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

30.72 جنيه شراء

مقابل 30.77 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويتي الوطني

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإستثمار العربي

سعر الدولار اليوم في بنك الإستثمار العربي

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

30.67 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.72 جنيه للشراء

مقابل 30.77 جنيه للبيع.