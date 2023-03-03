أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر بداية التعاملات اليوم الجمعة بالرغم من التراجع العالمي

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من تراجع سعر المعدن الأصفر عالميًا، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 1765 جنيه.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار ٢١:     1765   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:    2017.25   جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:     1512.75  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:    1176.75   جنيه
سعر الجنيه الذهب: 14120  جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على USD1،843.00 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.13%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،835.95 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1810.80 والمقاومة على USD1852.50.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.46% للمتاجرة به على USD104.91.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة به على USD21.01 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مايو بنسبة 1.88% لتتم المتاجرة به على USD4.08 للرطل.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24
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