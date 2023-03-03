أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر بداية التعاملات اليوم الجمعة بالرغم من التراجع العالمي

واصلت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من تراجع سعر المعدن الأصفر عالميًا، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 1765 جنيه.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار ٢١: 1765 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 2017.25 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1512.75 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 1176.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 14120 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على USD1،843.00 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.13%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،835.95 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1810.80 والمقاومة على USD1852.50.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.46% للمتاجرة به على USD104.91.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة به على USD21.01 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مايو بنسبة 1.88% لتتم المتاجرة به على USD4.08 للرطل.