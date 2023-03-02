شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. هدف مضاد

الفجر الرياضي
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز أمام نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد

وجاء هدف فريق برشلونة عند الدقيقة 26 من عمر شوط المباراة الأول بعد خطأ من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو نجم فريق ريال مدريد بعد اصطدام الكرة به عن طريق الخطأ.

وحاول فريق ريال مدريد تكثيف هجماته في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول من أجل العودة مرة أخرى في المباراة أمام نادي برشلونة ولكنهم لم يتمكنوا من العودة وانتهى الشوط الأول بتقدم البارسا.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر فريق ريال مدريد على مجريات الشوط وكثف من هجماته على مرمى فريق برشلونة وعلى مرمى الحارس تير شتيجن ولكن فشل في تسجيل أي أهداف.

وعلى الرغم من الغيابات الكبرى التي يعاني منها نادي برشلونة مثل روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز أمام نادي ريال مدريد بكامل نجومه.
 

 

 

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