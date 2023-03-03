مسلسلات رمضان 2023.. عصام عمر يشارك في "تغيير جو"

تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك وبدأ الفنانون يروجون لأعمالهم المشاركون بها في السباق الرمضاني لعام 2023، ويطل علينا الفنان الشاب عصام عمر بمسلسل "تغيير جو".

مشاركة عصام عمر في“تغيير جو”

يشارك الفنان الشاب عصام عمر في السباق الرمضاني لعام 2023 مع الفنانة منه شلبي في مسلسل "تغيير جو" ونخبة كبيرة من النجوم وهم إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، ومسلسل "تغيير جو" من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبوعوف.

أحداث مسلسل "تغيير جو"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

بوستر مسلسل “تغيير جو”

"بالطو" أول بطولة مطلقة لـ "عصام عمر"

قدم الفنان الصاعد عصام عمر بطولة مسلسل بالطو ويعد ذلك أول بطولة مطلقة،مع عدد كبير من النجوم ومنهم محمد محمود ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

أحداث مسلسل "بالطو"

تدور أحداث مسلسل بالطو في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية، والطبيب الذي جاء له التكليف في مكان يبعدعن مكان سكنه مما جعله يحاول فعل شيءولكنه تفاجيء بأنه مدير الوحدة الصحية الذي ذهب إليها وتتوالى الأحداق في إطار كوميدي لطيف.

عصام عمر

قصة مسلسل "بالطو"

وهي قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرية ريفيه بمحافظة كفر الشيح، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد وفاة المدير الرئيسي، ليمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وتفاجأ بأن سيدة أعطت طفلها الذي يبلغ أسبوعين فقط فول وإمرأة حامل وهي في سن كبير وأشياء آخرى اثارت انتباهه وجعلته يندهش من من حوله.

بوستر مسلسل “بالطو”

وحظى مسلسل "بالطو" باشادات كبيرة من الجمهور وأثار إعجاب الجمهور، حيث يحرص الجمهور على متابعة الحلقات منذ عرضها وعرضت أمس الحلقتين الثالثة والرابعة ونالت إعجابهم حيث ظهر حريق هائل في المنزل الذي يقع خلف الوحدة الصحية وقاللهم عاطف نريدأن نبلغ المطافي ولكن أصحاب المنزل رفضوا لان هذا يعتبر وصمة عار بالنسبة لهم وأن أهل البيت وحدهم المسؤولين عن إطفاء الحريق، مما أثار إندهاشه وتوالت الاحداث الغريبة والشيقة التي أعجبت الجمهور.

فريق عمل مسلسل "بالطو"

وهو من بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، سلوى خطاب وإخراج عمر المهندس.