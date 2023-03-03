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الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة بعدما أنهت الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة خلال الليل.

وارتفع المؤشر نيكي 1.56 بالمئة ليغلق عند 27927.47 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر كانون الأول ومحققا أكبر مكاسب يومية منذ 18 يناير كانون الثاني. وارتفع المؤشر 1.73 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة إلى 2019.52 لتبلغ مكاسبه 1.57 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال جون موريتا المدير العام لقطاع الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول "مكاسب الأسهم اليابانية مبررة لأنها تستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني. وسيستفيد الاقتصاد الياباني أيضا من وفود السائحين الصينيين على اليابان".

وأضاف "لكن مكاسب اليوم ربما تكون كبيرة للغاية. كما أن وول ستريت كانت قوية جدا الليلة الماضية. ربما ساد تفاؤل أكبر من اللازم بين المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة".

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