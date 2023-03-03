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أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1839.39 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.80 دولار.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير كانون الثاني، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 963.90 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1454.99 دولار.

ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، لا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني.

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