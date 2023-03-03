عاجل_ غدًا.. ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لأعمال تطوير ترعة المريوطية، وطلب مديرية الطرق إزالة بلف الهواء على خط المياه قطر ١٥٠٠ مم، والمتعارض مع أعمال التطوير، الأمر الذي يتطلب تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق: "شارع الهرم ومتفرعاته، وشارع فيصل ومتفرعاته"، وذلك من الساعة الثانية عشرة ليلًا يوم السبت الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق ٥/ ٣/ ٢٠٢٣.، وذلك لإزالة بلف الهواء المتعارض مع أعمال تطوير ترعة المريوطية.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.