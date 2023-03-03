جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم المختلفة اليوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023، العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات العالمية والمحلية، على رأسها مواجهتي بيراميدز والزمالك والإسماعيلي وفيوتشر في الدوري المصري، ولقاءات الدوري الإسباني والألماني والإيطالي.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يتضمن جدول مباريات اليوم الجمعةالعديد من المواجهات في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي فيوتشر ونظيره الإسماعيلي في تمام الخامسة مساء، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميزد في السابعة، وسيتم نقل المباراتين عبر أون تايم سبورت.

جدول مباريات اليوم في دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ويشهد جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق الثالث من مارس 2023، مباراة مهمة وقوية تجمع بين الوداد المغربي وفيتا كلوب الأنجولي في تما التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، وسيتم نقل المباراة عبرbeIN Sports 4 HD .

جدول مباريات اليوم في الدورى الإيطإلى والقنوات الناقلة

مباراة نابولي ضد لاتسيو الساعة 9:45 مساء عبر فضائية AD SPORTS Premium 1.

جدول مباريات اليوم في الدورى الألمانى

مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج الساعة 9:30 مساء

جدول مباريات اليوم في الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

مباراة ريال سوسييداد أمام قادش في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD .

جدول مباريات اليوم في الدورى ألفرنسى

مباراة نيس وأوكسير في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات اليوم في كأس إفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

مباراة جامبيا X جنوب السودان – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport

مباراة الكونغو X تونس – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport