"الملا" يجتمع بلجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة 

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمُشكلة من كبريات شركات البترول والغاز الأمريكية العاملة فى مصر حيث تم استعراض نشاط اللجنة خلال الفترة الأخيرة وخططها المستقبلية بالتنسيق مع قطاع البترول فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع المهندس عمرو أبو عيطة رئيس اللجنة والمدير التنفيذى لشركة إكسون موبيل مصر والمهندس كريم الدسوقى نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس شركة بكتل ومدير عام الشركة فى مصر وأنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر وسيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وهشام فهمى الرئيس التنفيذى لمكتب الغرفة بالولايات المتحدة الأمريكية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.



وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركائه الأجانب بهدف تنمية صناعة البترول والغاز فى مصر وتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان أحد عوامل نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون ضمن الأيام الموضوعية لقمة المناخ COP27 وكذلك نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس والذى يكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا عامًا بعد عام.



وأشاد الوزير بالدور المهم الذى تقوم به لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية كمنصة للحوار وتقريب وجهات النظر وتعميق التعاون بين قطاع البترول وشركات البترول الأمريكية بالإضافة إلى تقديم دراسات مهمة ومقترحات قابلة للتطبيق فى مختلف مجالات الصناعة فضلًا عن المساهمة فى برامج تدريب وتنمية مهارات كوادر قطاع البترول.



ومن جانبه استعرض رئيس اللجنة أنشطتها المختلفة خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم برامج تدريب مكثفة ضمن برنامج تدريب الإدارة الوسطى بقطاع البترول وتقديم دراسات لأفضل ممارسات السلامة واستضافة عدة جلسات لتبادل الخبرات حول الانتقال الطاقى وآفاق صناعة البترول والغاز، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف خلال العام الحالى الاستمرار فى تقديم برامج تدريبية لكوادر قطاع البترول ودعم سياسات منتدى غاز شرق المتوسط وتعهد الميثان العالمى بالإضافة إلى التركيز على نشاط النقل والتوزيع والتسويق.



وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة تجعلها منفردة فى المنطقة وأنهم يسعون لأن تصبح مصر مركزًا لتصدير المنتجات من زيوت التشحيم لأوروبا وإفريقيا.

