تقرير عالمي - حجم إيرادات الألعاب الإلكترونية يتجاوز 180 مليار دولار عالميًا

تزدهر صناعة الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، وأصبحت أحد الصناعات الحديثة التي تؤثر بشكل فعّال على اقتصاد العالم بصفة عامة. فلقد بلغت إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية مبلغ 180 مليار دولار عالميًا، ويأتي ذلك حسب ما ذكرته مؤسسة نيوزوو العالمية المتخصصة في مجال إحصائيات الألعاب الإلكترونية، ويشير خبراء الاقتصاد أن البنية التحتية المتطورة خاصة في الدول العربية ساعدت على نمو هذه الصناعة واستفادة الدول العربية منها بشكل كبير.

أسباب وحقائق

يسير العالم خلال هذه الفترة في طفرة تكنولوجية كبيرة في مختلف المجالات، واعتاد المواطنين في الدول العربية على وجه التحديد على استخدام الوسائل التكنولوجية بشكل طبيعي في حياتهم اليومية وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ثورة صناعة الألعاب الإلكترونية في العالم العربي حسب ما أشار إليه أحد خبراء الاقتصاد.

فلقد أعطت الحكومة في الكويت ومصر والسعودية والإمارات، على سبيل المثال، الكثير من الاهتمام بملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضخت ملايين من الأموال لتطوير بنية تحتية تساعدها على الاستثمار في هذا المجال. أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو إطلاق شركة المصرية للاتصالات لمنصة ألعاب إلكترونية ورعايتها لأحد فرق الألعاب الإلكترونية كما ورد على موقع https://www.elfagr.org/ وهو ما يثبت اهتمام الدولة ككل بهذه الصناعة.

أصبح لدى الشباب العربي كافة السبل التي تضع بين يديه عالم لا حدود له من الإنترنت بفضل جهود الحكومات العربية في توفير خدمات الاتصال بالإنترنت. هذا إلى جانب توافر المعدات والملحقات المختلفة المتعلقة بالتكنولوجيا والألعاب الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وغيرها. نجد اعتماد كبير في حياة الشباب على التكنولوجيا في الكثير من نواحي الحياة، كما أصبح الترفيه بشكل رقمي من خلال منصات مشاهدة المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية المختلفة.

استفادت صناعة الألعاب الإلكترونية بشكل كبير من هذه العوامل التي وفرت للمواطنين في العالم أجمع سهولة الوصول للألعاب على الإنترنت، وخاصة من خلال اللعب المباشر دون تحميل. يكون ذلك من خلال منصات مباشرة مثل موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك والألعاب التي يقدمها بشكل مباشر. من الألعاب المباشرة أيضًا هي لعبة سلوتس زينجا zynga والتي لا تحتاج إلى تحميل أو مهارة، ولكنها تقدم الكثير من المتعة والترفيه للمستخدمين.

فوق ذلك، أصبح اللعب مقابل مال حقيقي ذو شعبية كبيرة بين المستخدمين خلال السنوات الأخيرة. يكون ذلك من خلال منصات مخصصة من أشهرها https://arabianbetting.com/ والتي توفر للمستخدمين مواقع اللعب بمال حقيقي. يمكن للاعبين العرب الدخول لهذا الموقع والاختيار من بين هذه المواقع حيث تحتاج فقط لبرنامج vpn وبعض العملات المشفرة لتبدأ اللعب. يحصل اللاعبين على جوائز مالية عند بدء اللعب، كما يقدم الموقع جوائز نقدية عند الفوز في أي لعبة. الموقع يقدم أيضًا خدمات مختلفة منها الدعم الفني ووسائل التعامل المالي الآمنة. هذه المواقع أيضًا ساهمت بشكل كبير في ازدهار صناعة الألعاب الإلكترونية وزيادة شعبيتها.

بالتالي، أصبح هناك إيرادات كبيرة للصناعة، ولا يمانع المستخدمين في إنفاق المال على الألعاب الإلكترونية. فهي وسيلة للترفيه التي تتناسب مع سمة العصر، كما أن الترفيه في حد ذاته أصبح أحد العناصر الأساسية من متطلبات حياتنا اليومية.

أرقام في صناعة الألعاب الإلكترونية

تحدث التقرير الذي أصدرته المؤسسة عن بعض الأرقام التي تؤكد تطور صناعة الألعاب الإلكترونية وتأثيرها بشكل كبير على الاقتصاد. من أبرز الأرقام التي ذكرها التقرير هو مدى زيادة عائدات وإيرادات الصناعة بنسبة 1.4% في عام 2021 عما سجلته في 2020 بقدر 2.4 مليار دولار حيث حققت في 2021 مبلغ تجاوز حاجز 180 مليار دولار من الإيرادات، وأشار التقرير إلى أن هذه الإيرادات تشمل كافة مكونات الصناعة بما في ذلك التطبيقات، عمليات الشراء داخل التطبيق، ملحقات أجهزة الألعاب والهواتف الذكية وما إلى ذلك.

فمن جانبها، حققت الهواتف الذكية النسبة الأكبر من إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية مسجلة نسبة 52% من إجمالي الإيرادات بواقع 93 مليار دولار خلال العام الماضي فقط على مستوى العالم. هذا يعود لسهولة الوصول للألعاب عبر الأجهزة الإلكترونية التي نحتفظ بها معنا بشكل دائم مما يجعل منها المصدر الأول والأقرب للترفيه عبر الألعاب الإلكترونية، كما ساعدت الألعاب الإلكترونية على صناعة تواصل إنساني لم يسبق له مثيل كما ذكر تقرير https://www.aljazeera.net/ . فوق ذلك، تنتشر الهواتف الذكية بين المستخدمين وأصبحت في متناول الجميع. بالنسبة لإيرادات الأجهزة اللوحية، فهي ضمن إيرادات الهواتف الذكية حيث حققت منفردة مبلغ 11.7 مليار دولار.

وأشار تقرير مؤسسة نيوزوو أيضًا إلى أن أجهزة الكمبيوتر حققت إيرادات تصل مبلغ 36.7 مليار دولار وهي نسبة تمثل ما يقرب من 20% من الإيرادات الإجمالية التي حققتها صناعة الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم. فيما يتعلق بألعاب الفيديو إيرادات كبيرة أيضًا وصلت مبلغ 50.4 مليار دولار مسجلة نسبة 28% من إجمالي الإيرادات.