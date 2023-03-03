مشاهدة مباراة Zamalek اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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ماتش Pyramids vs Zamalek، ويواجه الزمالك اليوم الجمعة 3 مارس 2023 فريقه بيراميدز، في الأسبوع العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز 2022-2023، على أرض استاد الدفاع الجوي، ملعب الفريق السماوي.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري يوم الجمعة 3 مارس، الساعة السادسة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، السابعة بتوقيت القاهرة - مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، ثمانية بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر، وتسعة في الإمارات - ب - أبوظبي.
ترتيب الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة الجمعة
ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة، وبيراميدز 38 نقطة وصيف الأهلي الذي يتصدر المسابقة برصيد 41 نقطة من أصل 17 مباراة.
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