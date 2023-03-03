مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز Pyramids vs Zamalek، بث مباشر اليوم الجمعة 3 مارس 2023، ضمن الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي، بحضور مئات المشجعين.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تبث على الهواء مباشرة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا وفلسطين والسودان، والسادسة بتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الدول حول العالم الآن.

تنطلق مباراة بيراميدز والزمالك مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن وسوريا ولبنان والعراق، وهي التاسعة حسب توقيت سلطنة عمان والإمارات والبحرين. في الاعتبار الفرق.

الزمالك وبيراميدز بث مباشر

يأمل الزمالك أن ينجح لاعبيه في التغلب على الموقف الحرج الذي يعانون منه في الوقت الحاضر وتحقيق سيناريو مشابه لما تم إحرازه في مباراة الذهاب عندما تغلبوا على بيراميدز بهدف مجاني، لكن الوضع الآن شديد للغاية. مختلف.

ويعاني الزمالك من موقف فني صعب بسبب عدم الاستقرار من جهة، وخروج فيريرا، ثم عودته، وأخيرًا دخل رئيس النادي المستشار مرتضى منصور السجن بعد خلافات طويلة وشتائم متكررة ضد رئيس النادي الأهلي.

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يعتقد جماهير الزمالك أن ما حدث للمستشار منصور كان نتيجة الأخطاء الكارثية الكبيرة التي ارتكبها طوال الفترة الماضية، لأنه لم يترك أحدًا سواء في النظام الرياضي أو الإعلامي، إلا أنه دخل في خلاف وصراع شرسين. معه.

مشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك بث مباشر

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين خلف الأهلي متصدر جدول الدوري فيما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف أمام المقاولون العرب الذي تعرض لهزيمة مؤلمة أمس من فاركو.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز مباشرة بعد انتهاء لقاء الإسماعيليين والمستقبل في نفس الجولة من الدوري المصري، على استاد السلام، بحضور الحكم محمد الصباحي، يساعده أحمد عبد المنعم وكريم آل. - سعيد وعاطف حسين كذلك.

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