Yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب.. يلا شووت

لقاء Pyramids vs Zamalek، ويلتقي الزمالك وبيراميدز، في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قبل مباراة بيراميدز، يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري، برصيد 32 نقطة جمعها من 18 مباراة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 38 نقطة جمعها من 19 مباراة.

يتطلع فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، إلى تحقيق النصر في لقاء اليوم لمواصلة المنافسة على الدوري، والحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الترجي التونسي المقبلة في الجولة الرابعة من مباريات مرحلة المجموعات بالبطولة. دوري ابطال افريقيا. وحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين لاجتماع اليوم من أجل الفوز. وسجل النقاط الثلاث، ودعا فيريرا لاعبيه إلى الاستفادة من كل الفرص التي ستمنح لهم من أجل التسجيل، كما دعا إلى إغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من محمود حمدي الونش ومصطفى الزناري لعدم الجاهزية وشيكابالا للإصابة بنزلة برد، وعمر جابر للإصابة بشد عضلي، وعبد الله جمعة وسامسون أكينولا لأسباب فنية، ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه.

وفي المقابل يتطلع فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة، وحذر المدير الفني لاعبيه من صعوبة المباراة خاصة وأن الزمالك منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويفتقد الفريق لخدمات كل من رمضان صبحي ومحمد الشيبي للإصابة ومحمد صادق للإيقاف، ويخوض بيراميدز المباراة بقائمة تضم كل من، أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وأحمد توفيق وكريم حافظ وبلاتي توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد بيراميدز

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.



