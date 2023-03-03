يلا شوت Zamalek الزمالك مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شووت يوتيوب قمة الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شووت يوتيوب قمة الدوري المصري Pyramids vs Zamalek، ويسعى الزمالك لتجاوز عقباته في بطولة الدوري العام عندما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في مباريات الدور العشرين من بطولة الدوري الممتاز المصري.

اليوم أمام الزمالك خيار واحد وهو الفوز من أجل الزحف إلى صدارة الدوري وتقليص فارق النقاط بينه وبين منافسه التقليدي الأهلي.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، والتشكيل المتوقع للزمالك. كما قدم المصري اليوم متابعة دقيقة لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، حصدها من 18 مباراة، في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 38 نقطة، جمعها من 19 مباراة.

توقيت مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

يلتقي فريق الزمالك مع بيراميدز بالجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الجمعة 4 فبراير، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الساعة الثامنة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

أين تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري؟

ملعب الزمالك وبيراميدز

يستضيف استاد الدفاع الجوي، مباراة الزمالك مع بيراميدز، بالجولة العشرين، لبطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في بطولة الدوري

الزمالك يواجه بيراميدز بقوته الضاربة

من المنتظر أن يقوم فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بعدة تغيرات على صفوف الزمالك، خلال مباراة الزمالك ضد بيراميدز، ومن المنتظر أن يكون تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي

خط الوسط: أحمد أبوالفتوح، نبيل عماد دونجا، أشرف روقا، سيد نيمار، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: بلحاج، سيف الدين الجزيري

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الدوري العام والمقرر لها عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وأعلنت القناة أن حاتم بطيشة سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري العام.

تنقل قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 HD مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر.

وتعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهرام في الدوري المصري مجانًا.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز كما يلي:

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم بتوقيت مصر في الدوري الممتاز.

تحدد موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر.

ويستضيف نادي بيراميدز نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويوافق موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك الساعة 8 بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهرام اليوم في الدوري الممتاز

يتوقع أن يكون تشكيل الزمالك ضد بيراميدز اليوم في الدوري المصري كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- أشرف روقا- سيد نيمار – سيف فاروق.

خط الهجوم: سيد عبدالله (نيمار) – سيف الجزيري – أحمد مصطفي (زيزو).

تشكيل الأهرام المتوقع لمواجهة نادي الزمالك اليوم في الدوري الممتاز

يتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز لمواجهة نادي الزمالك اليوم في الدوري المصري كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي- على جبر- أسامة جلال- أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه- وليد الكرتي.

أمامهما: إبراهيم عادل، عبدالله السعيد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023

يأتي ترتيب فريقيا الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري اليوم كما يلي:

يأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي.

يحتل نادي الزمالك المركز الخامس من ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة.

حكم مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة اسم حكم مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز كما يلي:

محمد عادل حكمًا للساحة، ويعاونه محمود أبوالرجال، حكم مساعد أول، وهاني خيري، مساعد حكم ثاني، ومحمد يوسف، حكمًا رابعًا.

ويقوم عمرو الشناوي، بحكم تقنية الفيديو، ويوسف البساطي، حكم مساعد فيديو.

أخبار الزمالك اليوم، قبل مواجهة اليوم المرتقبة ضد بيراميدز، والمحدد لها السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

أخبار الزمالك اليوم.. تغييرات في التشكيل أمام بيراميدز

وضمن أخبار الزمالك اليوم، من المتوقع أن يجري البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تغييرات في التشكيل الأساسي خلال مباراة بيراميدز، أبرزها عودة محمد صبحي لحراسة العرين الأبيض بدلا من محمد عواد.

ووفقا لما كشفه مصدر بجهاز الزمالك لـ «الوطن سبورت»، من المنتظر أن يلعب الثلاثي نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وسيف فاروق جعفر، في وسط الملعب، فضلًا عن إمكانية ظهور المغربي أحمد بلحاج بالخط الأمامي، مع الثنائي أحمد مصطفى زيزو وناصر منسي على حساب التونسى سيف الدين الجزيري.

محمد أشرف روقا لاغب الزمالك

موقف الزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 38 نقطة.

وتزداد إثارة لقاء اليوم، في ظل المواجهة البرتغالية الخالصة من خارج الخطوط بين جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ومواطنه جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز.