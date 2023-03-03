مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يوتيوب لايف اليوم في الدوري المصري

لقاء مرتقب بين Pyramids vs Zamalek، اللقاء والمباراة التي طال انتظارها بين نادي الزمالك وبيراميدز مقابل الزمالك في مواجهة ينتظرها العالم مساء الجمعة المقبل، يستضيف ملعب "الدفاع الجوي" عيارًا عاليًا. مباراة، ضمن منافسات اليوم العشرين لبطولة الدوري المصري، يدخل نادي الزمالك هذه المباراة التي تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد النكسة القارية وهزيمة الترجي بعد أداء غير مقبول لنادي الزمالك في السابق. بعد يوم مخيب للآمال، يتطلع نادي الزمالك للفوز بعد النتائج السيئة في الدوري المصري.

ويحتل المركز الخامس في الدوري المصري، لأن الفريق سيلعب عدة بطولات هذا الموسم، وستكون هذه البطولة الهدف الأول للنادي هذا العام، واليوم سيسعى الفريق لتقديم أداء مرضٍ للجماهير وتحقيق الفوز. لأنه حزب لا ينقسم إلى قسمين. يدخل نادي بيراميدز المباراة مصممًا على تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة الإطاحة بنادي الزمالك حيث يلعب الفريق بتركيز كامل ويستغل قدرة لاعبيه في الهجمات المرتدة لمفاجأة فريق الزمالك وتحقيق النصر ومحاولة جني هذا الفوز وتحقيق نصر مهم لمطاردة فريق الزمالك. زعيم الأهلي، لذلك سيكون الملعب ممتلئا وأجواء استثنائية في هذا الحدث الرائع.

البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز

يأتي نادي بيراميدز إلى هذه المباراة متحمسًا لمواجهة نادي الزمالك، ويتطلع نادي الأهرام إلى رفع معنوياتهم ومواصلة نتائجهم الرائعة هذا الموسم ومحاولة تحقيق هذا الفوز، ويتطلع نادي بيراميدز إلى الفوز بهذه المباراة اليوم وتدبيرها. رؤوس الاهرام. وكان الزمالك المصاب الذي لا يعيش أفضل لحظاته، وكان نادي بيراميدز قد لعب آخر مباراة له أمام نادي كارا في بطولة الاتحاد الأفريقي، والتي انتهت بفوز بيراميدز 1-0 على بيراميدز اليوم.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز يوتيوب

يدخل نادي الزمالك المباراة عازمًا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي بيراميدز بعد إخفاقات كثيرة، ومن أجل تصحيح المسار، لأن الفوز سيعيد ثقة النادي واللاعبين، في مباراة تبدو حتى في. الدور بين الفريقين، ومن المتوقع أن تكون مباراة صعبة لكلا الجانبين، ويدخل النادي الزمالك هذه المباراة لها تجربة صعبة مع نادي بيراميدز في هذه البطولة، كما أنهم سيحاولون تحقيق النصر لمطاردة المتصدر. الأهلي ومن أجل التنافس على لقب الدوري هذا الموسم، وكانت آخر مباراة لنادي الزمالك ضد نادي الترجي التونسي لحساب اليوم الأخير من دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بفوزه. هدفين ضد لاشي مباراة الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

20:00 بتوقيت السعودية

7:00 مساءً بتوقيت مصر.

أما القناة التي تبث المباراة فقد تم اختيار قنوات أون تايم سبورت لبث المباراة

تشكيل نادى الزمالك

ستدرج في الحارس: عوض

في خط الدفاع: عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

وفي خط الوسط: سيد نيمار، دونجا، السيسي، عبد الشافي.

وفي خط الهجوم: زيزو ​​، الجزيري، بلحاج.

فريق نادي بيراميدز

وسيشمل في حراسة المرمى: الشناوي.

في خط الدفاع: فتحي، جبر، جلال، حمدي.

خط الوسط: دونجا، توري، السعيد.

في خط الهجوم: رمضان، فتحي، بن يوسف.

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