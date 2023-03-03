يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أهم مباريات اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لقاء مرتقب Pyramids vs Zamalek بث مباشر، يستقبل استاد الدفاع الجوي قمة قادمة بين الزمالك وبيراميدز، والتي قد تكون حاسمة بشأن من سينافس الأهلي على درع مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب البطولة المحلية بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب 41 نقطة فيما جمع الزمالك 32 نقطة فقط ويحتل المركز الخامس حاليا.

وربما تحمل المباراة طابع الثأر للزمالك، بعدما خسر بيراميدز لقبه المفضل كأس مصر، بعد فوزه عليه قبل أسابيع بركلات الترجيح، في نصف نهائي نسخة العام الماضي.

أعلن المدرب جيزفالدو فيريرا أن مباراة بيراميدز هي بوابة عودة الزمالك إلى الصراع على اللقب، مما يؤكد أن لقاء الجانبين سيكون قمة بكل المقاييس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم؟

ستأتي مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قنوات "OnTime Sports" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري 2022-2023.

وستكون المباراة عبر قناة OnTime Sports HD 1 وستكون مسبوقة بستوديو تحليلي يبدأ قبلها بحواليّ ساعتين.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر 

 

من هو معلق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023؟

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" أن حاتم بطيشة، هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة الزمالك وبيراميدز.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري من خلال قناة تلفزيون كورة بلس عبر موقع يوتيوب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء الجمعة الموافقة 3 مارس 2023، على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

تردد قناة أون تايم سبورتس 

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11861
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 5/6.
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