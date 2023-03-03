الزمالك ضد بيراميدز YALLA SHOOT| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شووت يوتيوب يلا شوت

يلتقي الزمالك وبيراميدز Pyramids vs Zamalek ، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وصول لاعبي الزمالك وبيراميدز

وصل لاعبو الفريقين إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لانطلاق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موقف الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز

يحتل الزمالك قبل مباراة بيراميدز، المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة جمعها من 18 مباراة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة جمعهم من 19 مباراة.

أهداف الزمالك وبيراميدز

يتطلع فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للاستمرار في المنافسة على الدوري، والحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الترجي التونسي المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وحرص الجهاز الفني على تجهيز كافة اللاعبين للقاء اليوم من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، وطالب فيريرا لاعبيه باستغلال كافة الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، كما طالب بغلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من محمود حمدي الونش ومصطفى الزناري لعدم الجاهزية وشيكابالا للإصابة بنزلة برد، وعمر جابر للإصابة بشد عضلي، وعبد الله جمعة وسامسون أكينولا لأسباب فنية، ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه.

وفي المقابل يتطلع فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة، وحذر المدير الفني لاعبيه من صعوبة المباراة خاصة وأن الزمالك منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويفتقد الفريق لخدمات كل من رمضان صبحي ومحمد الشيبي للإصابة ومحمد صادق للإيقاف، ويخوض بيراميدز المباراة بقائمة تضم كل من، أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وأحمد توفيق وكريم حافظ وبلاتي توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد بيراميدز

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.