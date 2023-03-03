يلا شوت Youtube | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي | AL NASSR مباشر

بث مباشر مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي اليوم الجمعة 3 مارس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل العالمي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والباطن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي بث مباشر

مباراة مرتقبة اليوم تجمع بين فريق النصر ونظيره الباطن، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعود للمحترفين موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل العالمي، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويسعى فريق النصر بقيادة المخضرم رودي جارسيا، إلى مواصلة التألق حين يستضيف الباطن في مباراة ينتظر أن تكون سهلة وفي المتناول بالنسبة لرفاق النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ويدخل فريق النصر المباراة اليوم وهو يتصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين السعودي موسم 2022-2023، وفي رصيده 43 نقطة ويسعى لمواصلة تدعيم موقعه في الصدارة.

وفي آخر مباراة في الدوري السعودي سجل فريق النصر ثلاثية كاملة في شباك ضمك وبصم عليها جميعًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رفع رصيده التهديفي إلى الرقم 8 في الدوري السعودي.

بينما يقع فريق الباطن في منطقة أخرى تمامًا، حيث يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي روشن للمحترفين، برصيد 6 تقاط فحسب، ويطمح لتغيير مساره في المسابقة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الباطن

ومن المتوقع أن يدخل نادي النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخيبري، لويس جوستافو.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة النصر والباطن في الدوري السعودي اليوم الجمعة 3 مارس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل العالمي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والباطن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.