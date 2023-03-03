يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي.. Yalla shoot

بث مباراة النصر والباطن على الهواء مباشرة. تقام مباراة النصر والباطن في الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين، ويستضيف النصر متصدر دوري روشان السعودي فريق الباطن على ملعب جامعة الملك سعود (مرسول). Park) تعرف على موعد مباراة النصر الباطن وقنوات البث.

شاهد البث المباشر لمباراة النصر والباطن

يمكنك الان مشاهدة بث مباراة النصر والباطن على الهواء مباشرة دون انقطاع عبر الفجر الرياضي التي تزودك بروابط مباشرة لمشاهدة الاسطورة لبث المباريات ويمكنك متابعة مباراة النصر ضد نادي.

موعد مباراة النصر والباطن

تقام مواجهة النصر والباطين اليوم الجمعة 3 مارس 2023، في إطار منافسات الجولة الـ19 في دوري المحترفين السعودي، وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بالضبط. وقت. الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وفيما يلي اسم بطاقة الحفلة:

موعد مباراة النصر والباطن الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش (بتوقيت جرينتش). استاد جامعة الملك سعود الجولة 19 بطولة دوري المحترفين السعودي

القنوات التي تبث مباراة النصر والباطين

تُذاع مباراة النصر والباطين على قناة SSC الرياضية السعودية المفتوحة والمشفرة، حيث تعتبر القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق البث لجميع مباريات دوري روشان السعودي، ويمكنك ضبط التردد. للقناة المجانية والمشفرة من خلال التردد التالي:

قناة SSC السعودية المفتوحة قناة SSC السعودية المشفرة قمر عربسات نايل سات تردد 11747/12418 12523 استقطاب عمودي أفقي معدل ترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 6/5

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تشكيل نادي النصر

ومن المتوقع أن يخوض نادي النصر بقيادة رودي جارسيا مدرب النصر، مباراته اليوم أمام الباطن بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبد الله مادو، سلطان الغنام، غزلان كونان، عبد الله العمري.

خط الوسط: لويس جوستافو، سامي الناجي، عبدالله الخيبري، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، سامي الناجي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

البدائل:

علي لقمي، محمد الفتيل، ماجد قشيش، نواف بوشال، علي الحسن، جلال الدين مشاريبوف، عبد المجيد الصليحي، أغوستين روسي، محمد مران.

تشكيل نادي الباطن

ومن المتوقع أن يخوض نادي الباطن بقيادة زدرافكو لوغاروسيتش مباراة اليوم أمام نادي النصر السعودي، بالتشكيل المتوقع على النحو التالي:

حارس المرمى: مارتن كامبانا.

خط الدفاع: محمد ناجي، عبد الله اليوسف، بسام الحرجي، موريسيو أنطونيو.

خط الوسط: سيباستيان بيدروزا، أندريه بوكيا، يوسف فواز، يحيى القرني، أندريس روا.

خط الهجوم: رينزو لوبيز.

البدائل:

نواف السحيمي، حسن الغزواني، فيصل عمر، طارق مداد المطيري، مشعل حارس، راكان الشملان، عبد الرحمن الظفيري، بدر الشمري، عبد الإله الباريح.

اشتباكات سابقة بين النصر والباطين

التقى فريق النصر السعودي نظيره الباطن في 13 مباراة سابقة، وفاز النصر في 9 منها، فيما نجح الباطن في الفوز بثلاث مباريات وتعادل بينهما في مباراة واحدة. وسجل 18 هدفا في هذه المواجهات فيما تمكن الباطن من تسجيل أربعة أهداف وهذه هي نتائج آخر خمس لقاءات واجهها الفريقان:

التاريخ النتيجة الأهداف 15 سبتمبر 2022 فوز النصر 4-0 17 فبراير 2022 فوز نادي النصر 4-3 سبتمبر 23 و2021 فوز النصر 0-1 20 مارس 2021 فوز النصر 0-7 ديسمبر 21، 2020 فاز النصر السعودي 2-1

ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل المركز الأول برصيد 43 نقطة، ومن خلال مشاركته في 18 مباراة حتى الآن استطاع الفوز بـ13 مباراة والتعادل في أربع مباريات بينما تعرض للخسارة في مباراة واحدة فقط. مباراة:

المركز نقاط النادي التي لعبت من قبل FTC فوز فرقك 1 43 18 13 4 1 39 9 30

ترتيب نادي الباطن في الدوري السعودي

ويأتي نادي الباطن في أسفل جدول ترتيب الفرق في دوري روشان السعودي، حيث يحتل المركز الأخير (المركز 16) برصيد 6 نقاط، بناءً على مشاركته في 18 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة فقط. تعادل في 3 مباريات وخسر في 14 مباراة:

نقاط النادي التي تم وضعها بواسطة FTC لديها الفرق الفرعية 16 6 18 1 3 14 12 44 -32

وفي الختام نعرض عليكم تفاصيل مشاهدة مباراة النصر والباطين في الجولة الـ19 من دوري المحترفين السعودي، وكذلك تردد القنوات المذاعة والتشكيل المتوقع للفريقين والنتائج.. من الاشتباكات السابقة بين فريقي النصر والباطين.