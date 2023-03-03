مشاهدة مباراة النصر اليوم | مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر النصر ضد الباطن في الدوري السعودي للمحترفين Al Nassr FC Al Batin وبالتحديد الجولة رقم 19 ينطلق بعد قليل وسط ترقب جماهيري.

ويسعى العالمي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة خاصة في ظل حالة التوهج التهديفي الذي يعيشه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في المقابل، تبدو مهمة نادي الباطن معقدة في ظل الأداء الفني المتراجع والنتائج الغير جيدة وهو ما جعل الفريق يتذيل جدول ترتيب المسابقة ويصبح أقرب المرشحين لدوري يلو.

مشاهدة مباراة النصر والباطن الآن

ويمكن مشاهدة مباراة النصر والباطن الآن عبر شاشة ssc التي توفر تغطية مستمرة لأحداث المواجهة بتواجد فقرات فنية تضم نجوم الكرة العربية السابقين.

كما تنقل منصة شاهد الإلكترونية أجواء المباراة بصفتها الناقل الحصري إلكترونيًا لفعاليات الدوري السعودي للمحترفين وعدد من البطولات الأخرى.

وتوفر «الفجر الرياضي » لزوارها وعشاق الساحرة المستديرة خدمة متابعة أحداث لقاء النصر اليوم أمام الباطن لحظة بلحظة.

للمشاهدة أضغط علي كلمة بث مباشر النصر والباطن يلا شوت

للمشاهدة أضغط علي كلمة بث مباشر النصر والباطن يلا شوت



كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي - صورة أرشيفية

تشكيل النصر ضد الباطن

تشكيل النصر ضد الباطن لن يتغير كثيرًا عن خيارات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا خلال المباريات الماضية من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: كونان، عبدالله مادو، على لاجامي، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخبيري، جوستافو، مشاريبوف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.



ترتيب النصر والباطن في الدوري السعودي

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض مباراة أكثر.

ويتذيل الباطن جدول ترتيب دوري روشن برصيد 6 نقاط وبفارق 7 نقاط عن العدالة صاحب المركز قبل الأخير.