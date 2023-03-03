الُان يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر SSC SPORT في الدوري السعودي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النصر والباطن Al Nassr FC Al Batin ، ضمن مباريات اليوم الجمعة 3 مارس، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

يستضيف النصر نظيره الباطن في ملعب مرسول، ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري روشن السعودي 2022/2023، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

حقق النصر الفوز الثالث تواليًا في دوري روشن السعودي على حساب ضمك في الجولة الماضية بنتيجة 3-0، مستغلًا تعثر الاتحاد بالتعادل مع الرائد، لينفرد بصدارة الترتيب.

وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل ثلاثية النصر -هاتريك- امام ضمك، ليرفع رصيده من الاهداف إلى 8 في المرتبة السادسة بجدول ترتيب الهدافين، وبفارق 5 اهداف عن الأول زميله في الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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ويتربع النصر على صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

في المقابل، يدخل متذيل الترتيب فريق الباطن اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الانتصار الأول له هذا الموسم في دوري روشن، والذي جاء على حساب الاتفاق في الجولة الماضية، بنتيجة 1-0.

ويمتلك الباطن في رصيده 6 نقاط، ويفصله 7 نقاط عن صاحب المركز 15 فريق العدالة، و10 نقاط عن مركز النجاة من الهبوط المتواجد فيه فريق الخليج.

يذكر ان النصر فاز على الباطن في مباراة الدور الأول برباعية نظيفة على ملعب نادي الباطن، ضمن الجولة الرابعة.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والباطن على قناة شركة الرياضة السعودية SSC 1، بصوت المعلق عبد الله الغامدي، كما يمكنكم متابعة تغطية حية للقاء عبر منصة ميركاتو داي اخبار الرياضية السعودية.

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